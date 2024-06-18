Такой завтрак по рецепту ресторатора Эектора Хименеса-Браво готовится просто, а смакует потрясающе – ведь в нем есть все, что обожают миллионы людей.

А именно – аромат, неповторимый вкус и большая польза.

Новым рецептом питательного блюда, которое можно приготовить на завтрак или на обед, поделился известный ресторатор, шеф-повар и судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво.

Продукты понадобятся очень простые: молодой картофель, зеленый лук и два яйца, а также масло для жарки.

Молодой картофель Эктор Хименес-Браво порезал на четыре части и высыпал в кастрюлю с подсоленной горячей водой.

«Сначала отвариваем картошку», – прокомментировал ход приготовления завтрака Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Супер завтрак с яйцами и картофелем.

Необходимо отследить, чтобы картофель не разварился.

Затем отварной картофель выкладываем на сковороду с маслом и поджариваем. Добавляем в картофель лук и продолжаем обжаривать.

Добавляем соль, перец и любимые специи по вкусу.

Супер завтрак с яйцами и картофелем.

Супер завтрак с яйцами и картофелем.

На отдельную сковороду вбиваем два яйца и жарим, как обычную яичницу.

Когда молодой картофель стал с золотистой корочкой, Эктор Хименес-Браво выложил его на тарелку, сверху судья «Мастер Шеф» добавил поджаренные яйца и посыпал блюдо зеленым луком.

Вот и все! Невероятно аппетитный, ароматный и вкусный завтрак или обед готов!

Супер завтрак с яйцами и картофелем.

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