Хрустящие, ароматные маринованные огурцы – это отличная закуска к любым блюдам на столе, а по этому рецепту их можно приготовить за считанные минуты.

Рецептов маринованных огурцов много.

И, наверное, у каждой хозяйки или хозяина есть свой любимый. Кто-то добавляет к этой закуске семена укропа, а кто-то соевый соус. А кто-то предпочитает маринованные огурчики с горчицей. Именно такой рецепт предложила фудблогер из Житомира «Zhuravlina cooking» .

«Маринованные огурчики за 5 минут», - отметила кулинар на своей странице в Инстаграм.

Рецепт маринованных огурцов за 5 минут.

И для приготовления закуски нужны такие ингредиенты: огурцы корнишоны – 1 кг, укроп – небольшой пучок (2 ст.л.), зеленый лук – небольшой пучок (2 ст.л.), масло – 2 ст.л., чеснок – 6 зубчиков небольших, горчица в зернах – столовая ложка, соль – 1/2 ч.л., уксус – 1-2 ст.л.

Рецепт маринованных огурцов за 5 минут.

Ход приготовления быстрых маринованных огурцов следующий: с огурцов необходимо срезать все лишнее. Затем огурчики нарезаем на 4 части и перекладываем в пакет.

Зелень также нарезаем и добавляем в пакет к огурцам. Также добавляем соль, уксус, растительное масло, чеснок, горчицу в зернах.

Рецепт маринованных огурцов за 5 минут.

Последние шаг – плотно закрываем пакет и перемешиваем все ингредиенты несколько минут.

«Обожаю эти огурчики!»,

«Выглядит очень вкусно»,

«Вкуснятина! Обязательно сделаю, когда свои домашние огурчики пойдут!» , - комментируют рецепт маринованных огурчиков за 5 минут подписчицы на страницу фудблогера.

Последние новости Украины:

Рецепт ароматного летнего завтрака на скорую руку: вам понравится.

Необычайная вкусняшка на завтрак: рецепт который пригодится в любое время года.

Быстрый рецепт летнего завтрака: "Это вкусно!".