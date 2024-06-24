Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкуснейшего напитка на основе клубники и лимона.

На этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный клубничный лимонад, который поможет освежиться в жару.

Для приготовления домашнего клубничного лимонада "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

клубника - 100 г

лайм — 1 шт.

лимон – 1 шт.

листики свежей мяты

сахар (лучше тростниковый) - по вкусу

лед

газированная минеральная вода

Лайм "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает кольцами, лимон – полукольцами, а клубнику кусочками.

В стакане смешиваем клубнику, лимон, лайм, добавляем листья мяты, сахар по вкусу и немного разминаем все ингредиенты, чтобы они пустили сок, вкус и аромат.

После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет в стакан лед, заливает все газированной минеральной водой – и наш клубничный лимонад готов.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также поделился с украинцами рецептом домашних конфет а-ля Рафаэлло. Для приготовления конфет нам понадобится 220 г кокосовой стружки, банка сгущенки, 240 г молочного шоколада и 50 г жареного миндаля.

Готовятся такие конфеты очень просто и быстро. Смешиваем сгущенку с 200 г кокосовой стружки и фроммируем из этой массы шарики, добавляя в середину каждого по одному целому орешку миндаля.

Для стабилизации отправляем кокосовые шарики на 10 минут в морозилку, а тем временем растапливаем молочный шоколад. Охлажденные шарики покрываем шоколадом, а сверху посыпаем кокосовой стружкой.

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