Объявили о выдаче денежной помощи от 10 800 гривен. Стало известно, каким критериям нужно отвечать, чтобы его получить и как зарегистрироваться.

Так, семьи, усыновившие детей, могут получить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Детские городки".

денежная помощь

Единовременные выплаты составляют 10 800 гривен на каждого усыновленного ребенка и 14 440 гривен на ребенка с инвалидностью и предоставляются семьям из всех регионов Украины, включая имеющие статус ВПЛ.

Для получения денежной помощи семья должна отвечать следующим условиям:

  • Супруги должны стать усыновителями в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года и предъявить соответствующие документы.
  • Семья должна усыновить одну из следующих категорий детей:
    • детей с инвалидностью;
    • двоих или более детей;
    • ребенка старше пяти лет.

В проекте принять участие не может семья, где только один из супругов является усыновителем.

субсидия, выплаты, ПФУ

Для получения денежной помощи необходимо зарегистрироваться по ссылке. Для получения выплат необходимо предъявить следующие документы:

  • Разрешение на обработку персональных данных усыновителей и ребенка.
  • Разрешение на обработку информации по усыновлению.
  • Заявление от законного представителя усыновленного ребенка.
  • Паспорт и идентификационный код налогоплательщика заявителя.
  • Документ о регистрации места жительства.
  • Свидетельство о рождении усыновленного ребенка.
  • Справку ВПЛ (при наличии).
  • Отчетный документ по использованию целевых выплат.

Для получения дополнительной информации или задания вопросов можно отправить письмо по электронному адресу: office@sos-ukraine.org.

Последние новости Украины:

Напомним, предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.