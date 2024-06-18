Объявили о выдаче денежной помощи от 10 800 гривен. Стало известно, каким критериям нужно отвечать, чтобы его получить и как зарегистрироваться.
Так, семьи, усыновившие детей, могут получить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Детские городки".
Единовременные выплаты составляют 10 800 гривен на каждого усыновленного ребенка и 14 440 гривен на ребенка с инвалидностью и предоставляются семьям из всех регионов Украины, включая имеющие статус ВПЛ.
Для получения денежной помощи семья должна отвечать следующим условиям:
- Супруги должны стать усыновителями в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года и предъявить соответствующие документы.
- Семья должна усыновить одну из следующих категорий детей:
- детей с инвалидностью;
- двоих или более детей;
- ребенка старше пяти лет.
В проекте принять участие не может семья, где только один из супругов является усыновителем.
Для получения денежной помощи необходимо зарегистрироваться по ссылке. Для получения выплат необходимо предъявить следующие документы:
- Разрешение на обработку персональных данных усыновителей и ребенка.
- Разрешение на обработку информации по усыновлению.
- Заявление от законного представителя усыновленного ребенка.
- Паспорт и идентификационный код налогоплательщика заявителя.
- Документ о регистрации места жительства.
- Свидетельство о рождении усыновленного ребенка.
- Справку ВПЛ (при наличии).
- Отчетный документ по использованию целевых выплат.
Для получения дополнительной информации или задания вопросов можно отправить письмо по электронному адресу: office@sos-ukraine.org.
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