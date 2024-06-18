Украинцам объяснили, каким критериям нужно отвечать, чтобы получить новую денежную помощь и как зарегистрироваться.

Объявили о выдаче денежной помощи от 10 800 гривен. Стало известно, каким критериям нужно отвечать, чтобы его получить и как зарегистрироваться.

Так, семьи, усыновившие детей, могут получить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Детские городки".

Единовременные выплаты составляют 10 800 гривен на каждого усыновленного ребенка и 14 440 гривен на ребенка с инвалидностью и предоставляются семьям из всех регионов Украины, включая имеющие статус ВПЛ.

Для получения денежной помощи семья должна отвечать следующим условиям:

Супруги должны стать усыновителями в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года и предъявить соответствующие документы.

Семья должна усыновить одну из следующих категорий детей: детей с инвалидностью; двоих или более детей; ребенка старше пяти лет.



В проекте принять участие не может семья, где только один из супругов является усыновителем.

Для получения денежной помощи необходимо зарегистрироваться по ссылке. Для получения выплат необходимо предъявить следующие документы:

Разрешение на обработку персональных данных усыновителей и ребенка.

Разрешение на обработку информации по усыновлению.

Заявление от законного представителя усыновленного ребенка.

Паспорт и идентификационный код налогоплательщика заявителя.

Документ о регистрации места жительства.

Свидетельство о рождении усыновленного ребенка.

Справку ВПЛ (при наличии).

Отчетный документ по использованию целевых выплат.

Для получения дополнительной информации или задания вопросов можно отправить письмо по электронному адресу: office@sos-ukraine.org.

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