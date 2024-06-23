Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт прекрасной закуски из картофельной шкурки, которую мы обычно выбрасываем.

Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram показал, как приготовить хрустящие и вкусные картофельные чипсы за копейки.

Чипсы обычно готовят из картофельного пюре или просто из картофеля, нарезанного слайсами, но часто забывают, что шкурка тоже очень вкусная, и именно в ней содержится больше всего витаминов. Поэтому на этот раз "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить чипсы именно из картофельных шкурок.

Чтобы приготовить чипсы из картофельных шкурок, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

картофельные шкурки

оливковое масло – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

Важно очень хорошо промыть картофельные шкурки, а затем их просушить с помощью полотенца.

К картофельным шкуркам "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет растительное масло, соль, копченую паприку, другие любимые специи по желанию и хорошо все перемешивает.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем картофельные шкурки и отправляем их в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 15-25 минут. В результате у нас получатся хрустящие и вкусные чипсы за копейки.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился еще одним рецептом картофельных чипсов. Для их приготовления картофель чистим, нарезаем тонкими слайсами и замачиваем в холодной воде.

После этого берем по два слайса картофеля, скручиваем их, закрепляем шпажкой и жарим во фритюре до золотистости. А готовые чипсы посыпаем солью и любимыми специями.

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