Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram показал, как приготовить хрустящие и вкусные картофельные чипсы за копейки.
Чипсы обычно готовят из картофельного пюре или просто из картофеля, нарезанного слайсами, но часто забывают, что шкурка тоже очень вкусная, и именно в ней содержится больше всего витаминов. Поэтому на этот раз "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить чипсы именно из картофельных шкурок.
Чтобы приготовить чипсы из картофельных шкурок, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- картофельные шкурки
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- паприка копченая – 1 ч.л.
Важно очень хорошо промыть картофельные шкурки, а затем их просушить с помощью полотенца.
К картофельным шкуркам "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет растительное масло, соль, копченую паприку, другие любимые специи по желанию и хорошо все перемешивает.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем картофельные шкурки и отправляем их в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 15-25 минут. В результате у нас получатся хрустящие и вкусные чипсы за копейки.
Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился еще одним рецептом картофельных чипсов. Для их приготовления картофель чистим, нарезаем тонкими слайсами и замачиваем в холодной воде.
После этого берем по два слайса картофеля, скручиваем их, закрепляем шпажкой и жарим во фритюре до золотистости. А готовые чипсы посыпаем солью и любимыми специями.
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