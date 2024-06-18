Один популярный салатный овощ дорожает, если сравнивать с 2023 годом, то стоимость в среднем выше на 15%.

Цены в украинских магазинах настолько быстро меняются, что украинцы не поют по ценовому буму. К примеру, цены на тепличные огурцы в течение недели выросли на 30% из-за сокращения их предложения на рынке. Участники рынка не исключают дальнейшего удорожания, но такие изменения могут негативно повлиять на объемы продаж. Об этом сообщили аналитики.

Рост стоимости этого овоща обусловлен значительным уменьшением предложения.

"Да, практически во всех тепличных комбинатах сегодня проводят зачистки накануне подготовки ко второму севообороту, что привело к значительному сокращению выборок этой тепличной продукции. Между тем предложение огурца из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов уборки урожая из-за погодных условий", — рассказывают аналитики.

Поэтому цена огурцов колеблется в диапазоне от 30 до 50 гривен, что на 30% выше, чем на прошлой неделе. Эксперты также указывают, что многие тепличные комбинаты планируют сосредоточиться на выращивании томатов, не начиная второй севооборот огурцов и выделив большую часть площади под томаты.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость огурцов по сравнению с 2023 годом выросла на 15% из-за повышения цен. Игроки рынка не исключают дальнейшего роста цен, но это может повлиять на темпы продаж отрицательно.

Источник: EastFruit.

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