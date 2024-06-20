Салат «Красное море» так вкусен, что на столе не останется и капельки – его мгновенно съедят, а затем попросят добавки.

Салат "Красное море" готовится очень просто и быстро, пишет Politeka.net.

Им можно дополнить обед, ужин или даже украсить праздничный стол. В его составе всего 4 ингредиента, а главным являются крабовые палочки. Свое название салат "Красное море" получил благодаря красному цвету крабовых палочек, перца и помидоров.

"Вкусный салат "Красное море" всего из 4-х ингредиентов", - отметила на своей странице в Инстаграм фудблогер "Nina Poberezhna", которая и поделилась рецептом.

Салат "Красное море".

Итак, для приготовления салата «Красное море» нужны 200 г крабовых палочек, 1 сладкий красный перец, 150 г твердого сыра и 2 средних помидора.

Из помидоров кулинар посоветовала удалить серединку, чтобы салат «Красное море» не получился слишком «водянистым».

Крабовые палочки необходимо нарезать жарками. Так же нарезаем перец и сыр. Также полосками следует порезать помидоры.

«Заправляем соусом – майонез, немного соли и чеснок, по вкусу. Все хорошенько перемешиваем, даем настояться 5 минут и смакуем», - рассказала о последних шагах в приготовлении салата «Красное море» Нина.

Салат "Красное море".

Салат можно перемешать, а можно выложить слоями, добавляя между ингредиентами майонезную сеточку.

«Быстро и вкусно!»,

«Волшебный салатик, мне понравился»,

«Обязательно приготовлю»,

«Мои гости обожают этот салат» , – комментируют быстрый и простой салат «Красное море» пользователи соцсетей.

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