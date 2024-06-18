Цветная капуста в золотистом и нежном кляре – это блюдо, которое имеет большое количество поклонников и поклонниц, и готовится невероятно просто.

Цветная капуста вдохновляет как шеф-поваров, так и обычных хозяек на создание как новых, так и проверенных годами блюд.

Одним из таких любимых и простых блюд является цветная капуста в кляре. Легкое и питательное блюдо, которым можно дополнить любой стол или просто подать с любимым соусом, сметаной или обычным кетчупом. Все зависит от предпочтений.

Свой рецепт цветной капусты в кляре предложила и автор блога с рецептами «Anny Cooking».

«Просто попытайтесь приготовить кляр для капусты именно по этому рецепту и вы все поймете», – заверила кулинар.

Цветная капуста в кляре, рецепт.

Ингредиенты требуются следующие: 2/3 цветной капусты, 2 яйца, 5 ст.л. сметаны, 3 ст.л. молока, 4,5 ст.л. муки (с небольшой горкой), соль, перец, паприка, сухой/свежий чеснок, 200 мл масла для жарки.

Шаг первый – цветную капусту разбираем на соцветия и отвариваем в подсоленной воде - от закипания около 4 мин. Вынимаем капусту и даем остыть.

Цветная капуста в кляре, рецепт.

Теперь для кляра взбалтываем яйца со специями (приблизительно по 1/2 ч.л. соли, паприки и сухого чеснока).

«Если чеснок свежий – натрите 1 дольку на терке», – посоветовала фудблогер.

Теперь добавляем сметану, молоко, снова взбалтываем, добавляем муку и замешиваем кляр.

Теперь на сковороду или в котелок выливаем масло, разогреваем.

«Отваренную капусту мокаем в кляр, вилкой вынимаем из кляра и кладем жариться до золотистости. Готовую капусту выкладывайте на салфетку, чтобы стекло лишнее масло», - рассказала о последних шагах в приготовлении цветной капусты в кляре фудблогер.

Цветная капуста в кляре, рецепт.

Цветная капуста в кляре, рецепт.

К капусте можно приготовить соус со сметаной, чесноком и зеленью, соединить кетчуп с майонезом или выбрать другой любимый соус.

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