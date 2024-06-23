На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить невероятно вкусные а ароматные куриные крылышки в соусе.
Для приготовления крылышек нам понадобятся следующие ингредиенты:
- крылышки куриные – 700 г
- специи (прованские травы, сушеный чеснок, перец, копченая паприка)
- растительное масло – 2 ст.л.
- мука – 2-3 ст.л.
Для соуса:
- сливочное масло – 20 г
- мед - 20 г
- лимонный сок – 1 ч.л.
- кетчуп – 3-4 ст.л.
- перец чили – 2 ч.л.
- копченая паприка – 2 ч.л.
Самую тонкую часть крыла удаляем, а мясистую делим на две части по суставу и складываем в миску.
К крылышкам добавляем прованские травы, сушеный чеснок, копченую паприку, перец, вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем и оставляем на час, чтобы мясо промариновалось.
Замаринованные крылышки обваливаем со всех сторон в муке и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем крылья в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут.
Когда остается 5 минут до конца запекания, готовим соус. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем мед, кетчуп, острый перец, копченую паприку и лимонный сок. Перемешиваем все до однородности и готовим еще минутку, продолжая помешивать, а потом выключаем огонь.
Запеченные крылышки выкладываем в соус, перемешиваем – и можно наслаждаться.
Последние новости Украины:
Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.
Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.
Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.