Крылышки – доступная и очень вкусная часть курицы, если уметь правильно их готовить, и по этому рецепту они получаются идеальными благодаря маринаду и соусу.

На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить невероятно вкусные а ароматные куриные крылышки в соусе.

Для приготовления крылышек нам понадобятся следующие ингредиенты:

крылышки куриные – 700 г

специи (прованские травы, сушеный чеснок, перец, копченая паприка)

растительное масло – 2 ст.л.

мука – 2-3 ст.л.

Для соуса:

сливочное масло – 20 г

мед - 20 г

лимонный сок – 1 ч.л.

кетчуп – 3-4 ст.л.

перец чили – 2 ч.л.

копченая паприка – 2 ч.л.

Самую тонкую часть крыла удаляем, а мясистую делим на две части по суставу и складываем в миску.

К крылышкам добавляем прованские травы, сушеный чеснок, копченую паприку, перец, вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем и оставляем на час, чтобы мясо промариновалось.

Замаринованные крылышки обваливаем со всех сторон в муке и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем крылья в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут.

Когда остается 5 минут до конца запекания, готовим соус. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем мед, кетчуп, острый перец, копченую паприку и лимонный сок. Перемешиваем все до однородности и готовим еще минутку, продолжая помешивать, а потом выключаем огонь.

Запеченные крылышки выкладываем в соус, перемешиваем – и можно наслаждаться.

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