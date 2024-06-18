Украина уже прошла период "дна низкой инфляции" в марте-апреле, и ситуация начнет активно меняться при расчете курса валют.

В последнее время наблюдался рост курса доллара, и, по прогнозам экспертов, эта тенденция может продолжиться и на этой неделе. Прогнозируется, что доллар будет подорожать, но это произойдет медленными темпами. Об этом рассказали эксперты.

На прошлой неделе средний курс доллара продолжал повышаться. Эксперты полагают, что эта тенденция может сохраниться и в будущем. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует, что курс будет достаточно волатильным, меняясь каждый день то вверх, то вниз, но общий тренд останется восходящим. По его словам, на этой неделе доллар может держаться на уровне от 40,8 до 41,5 гривен.

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, отмечает, что курс доллара почти достиг среднегодового показателя в 40,7 гривен за полгода, который был заложен в законе о госбюджете на текущий год. Эксперт также считает, что валюта будет подорожать и дальше, особенно с учетом того, что в последние месяцы курс был ниже.

Пендзин прогнозирует, что на текущей неделе гривна продолжит девальвироваться медленно, при этом курс продажи наличных будет держаться выше 41,2 гривен за доллар, а курс покупки приблизится к 40,7 гривен за доллар.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавляет, что Украина уже прошла период "дна низкой инфляции" в марте-апреле, и ситуация начнет активно меняться из-за роста стоимости коммунальных услуг, горючего и других товаров.

Он прогнозирует, что в текущем году инфляция может достигнуть 9,9%. На безналичном рынке уже зафиксирован диапазон колебаний курса между 40,15 и 40,75 гривен за доллар, но это, по словам аналитика, является лишь паузой, поскольку девальвационный тренд продолжается и возможен дальнейший рост курса на межбанковском рынке до 40,75 - 40 ,98 гривен за доллар в ближайшие недели.

Эксперт считает, что текущая неделя может готовить стремительное удорожание доллара до 42 грн.

Источник: ТСН.

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