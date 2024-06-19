Многим пенсионерам удобнее получать пенсию через банковскую карту, но предоставляются выплаты при определенных условиях.

Для многих пенсионеров удобнее получать свою пенсию через банковскую карту, но для этого необходимо соответствовать определенным условиям.

Сейчас пенсию можно получить через отделение Укрпочты или путем банковского перевода. Выбор между этими методами остается на усмотрении самого пенсионера.

Однако существует исключение для пенсионеров, получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022: они могут получать пенсионные выплаты только на счет Сбербанка.

Согласно требованиям ПФУ, для получения пенсии нужно иметь:

счет, открытый в одном из уполномоченных банков;

счет, предназначенный для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

активный банковский счёт.

Важно отметить, что при подаче заявления для получения выплаты или перерасчета пенсии через банк необходимо указать номер банковского счета в формате IBAN, состоящий из 29 символов.

Если пенсионер нуждается в изменении банковских реквизитов или желает выбрать другой банк для получения пенсионных выплат, необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд.

Это пенсионерам можно сделать следующими способами:

личным обращением в ПФУ;

онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Важно отметить, что только в этом случае обеспечивается своевременное начисление пенсии.

Источник: 24Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, выплаты для пенсионеров с недостаточным стажем готовятся важные изменения.

Как писала Politeka, рост новых пенсий искусственно подтормаживают.

Также Politeka сообщала, размер пенсии можно увеличить более чем на 50%.