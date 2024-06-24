Если вы любите голубцы, но нет времени и сил возиться с закручиванием начинки в капустные листья, то этот простой и не менее вкусный рецепт для вас.

Украинский кулинарный блогер Алекс Миль у себя в Instagram показал рецепт ленивых голубцов, которые очень просто готовятся, а получаются не менее вкусными.

Для приготовления ленивых голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш – 600 г (кулинар взял по 300 г куриного и телячьего)

рис (уже отварной) – 250 г

лук репчатый – 160 г

морковь – 120 г

капуста - 400 г

сметана – 4 ст.л.

томат – 4 ст.л.

вода (теплая) - 500 г

растительное масло для жарки

соль и перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Рис предварительно отвариваем. Капусту шинкуем, лук нарезаем мелкими кубиками, а морковь натираем на мелкой терке.

На сковороду наливаем 2 ст.л. растительного масла и жарим на нем лук, морковь и капусту, периодически помешивая, под крышкой. Готовим примерно 7-10 минут до мягкости овощей.

В миске смешиваем обжаренные овощи, вареный рис, мясной фарш, мелко нарезанную зелень, добавляем соль, перец и хорошо все вымешиваем до однородности. Мокрыми руками формируем из фарша ленивые голубцы в форме шариков и выкладываем их в сковороду.

Для соуса смешиваем теплую воду, сметану и томатную пасту. Заливаем этой смесью ленивые голубцы, чтобы она полностью их покрыла.

Ставим ленивые голубцы на средний огонь, накрываем крышкой и тушим примерно 25-30 минут. Помешивать ничего не нужно.

"Зачем усложнять, если эти не менее вкусные", – подчеркнул кулинар.

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