Украинский кулинарный блогер Алекс Миль у себя в Instagram показал рецепт ленивых голубцов, которые очень просто готовятся, а получаются не менее вкусными.
Для приготовления ленивых голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- фарш – 600 г (кулинар взял по 300 г куриного и телячьего)
- рис (уже отварной) – 250 г
- лук репчатый – 160 г
- морковь – 120 г
- капуста - 400 г
- сметана – 4 ст.л.
- томат – 4 ст.л.
- вода (теплая) - 500 г
- растительное масло для жарки
- соль и перец – по вкусу
- зелень – по вкусу
Рис предварительно отвариваем. Капусту шинкуем, лук нарезаем мелкими кубиками, а морковь натираем на мелкой терке.
На сковороду наливаем 2 ст.л. растительного масла и жарим на нем лук, морковь и капусту, периодически помешивая, под крышкой. Готовим примерно 7-10 минут до мягкости овощей.
В миске смешиваем обжаренные овощи, вареный рис, мясной фарш, мелко нарезанную зелень, добавляем соль, перец и хорошо все вымешиваем до однородности. Мокрыми руками формируем из фарша ленивые голубцы в форме шариков и выкладываем их в сковороду.
Для соуса смешиваем теплую воду, сметану и томатную пасту. Заливаем этой смесью ленивые голубцы, чтобы она полностью их покрыла.
Ставим ленивые голубцы на средний огонь, накрываем крышкой и тушим примерно 25-30 минут. Помешивать ничего не нужно.
"Зачем усложнять, если эти не менее вкусные", – подчеркнул кулинар.
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