Анатолий Чумак работает в Полтавском ТЦК и СП. После ранения на войне его перевели на службу по состоянию здоровья. Чумак присоединился к рядам ВСУ в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года. Об этом пишет пресс-служба ТЦК.

Анатолий Чумак поделился своим опытом вручения повесток военнообязанным и отношением людей к работникам военкоматов. С иронией он заметил, что ему пришлось стать одним из "страшных людоедов", которых граждане часто считают теми, кто "нигде не был и ничего не видел".

"У нас ребята носили с собой рентгеновские снимки и выписку из больницы о том, что ранены. Чтобы доказать гражданам, что человек под два метра роста и 100 кг веса не сбежал с фронта, а уже нет двух ребер и трети легкого. И не может выполнять боевые задачи – даже легкую физическую нагрузку, потому что задыхается", - отметил военный.

Анатолий Чумак отмечает, что цель военнослужащих ТЦК не состоит в том, чтобы "отправить всех воевать, чтобы они там погибли". Их цель – скорейшая победа над врагом, требующая усилий каждого украинца.

"В первые два-три месяца в начале великой войны, когда украинцы из народа превратились действительно в нацию. Стали единым целым, думали и дышали в унисон. Но потом снова какая-то такая натура проявилась, что "те украли, те ничего не делают, а почему я это должен делать, зачем оно мне нужно", или "я пойду уже, как придут в Полтаву". Но зачем ждать того момента, когда Полтаву сотрут с лица земли, чтобы уйти в армию? нас. Хочу еще раз напомнить: служить придется всем», – объясняет он.

Сейчас Анатолий Чумак работает оператором в мобилизационном отделе, где занимается базами данных. Он подчеркивает, что во время набора в Сил обороны Украины учитывают гражданские специальности и специальность каждого.

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