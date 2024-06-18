Существуют простые и эффективные способы очистки утюга, его подошвы, а также резервуара для воды и паровых отверстий.

Если ваш утюг липкий, оставляет полосы на одежде, или имеет много подгоревших пятен или минеральных отложений, пора очистить ваш утюг. Мы расскажем вам, как правильно это сделать.

Паста из пищевой соды Нанесите пасту из пищевой соды на отложение на подошве, чтобы очистить утюг от них. Сначала смешайте 1 столовую ложку (15 мл) дистиллированной воды и 2 столовые ложки (34 г) пищевой соды в маленькой миске, чтобы образовалась густая паста, которая прилипнет к утюгу. Выключив и охладив утюг, нанесите пасту на участки с остатками или отложениями (или всю подошву для генеральной чистки). Оставьте пасту на несколько минут, затем протрите ее чистой влажной тканью. Если сода попадает в паровые отверстия, используйте ватный тампон, смоченный дистиллированной водой или белым уксусом, чтобы устранить закупорку.

Пищевая сода обладает легким абразивом, и ее можно использовать для очистки ряда поверхностей в доме. Белый уксус (для подошвы) Протрите подошву утюга тканью, смоченной разбавленным белым уксусом. Сначала отсоедините утюг от сети и дайте ему полностью остыть. Затем приготовьте раствор равных частей дистиллированной воды и белого уксуса. Смочите в растворе салфетку из микрофибры и осторожно потрите ею подошву, уделяя особое внимание обожженным, липким или грязным участкам. Когда подошва станет чистой, протрите остатки уксуса влажной чистой тканью. Кроме того, используйте раствор равных частей белого уксуса и соли для обожженных железных пластин. Нагрейте смесь на сковороде, чтобы соль растворилась, и подождите, пока она остынет, прежде чем очистить утюг ею.

Или во избежание стирания смочите ткань в смеси уксуса и воды и оберните основу утюга на 30 минут. Затем снимите тряпку и протрите подошву досуха. Сначала отсоедините утюг от сети и дайте ему полностью остыть. Затем приготовьте раствор равных частей дистиллированной воды и белого уксуса. Смочите в растворе салфетку из микрофибры и осторожно потрите ею подошву, уделяя особое внимание обожженным, липким или грязным участкам.Когда подошва станет чистой, протрите остатки уксуса влажной чистой тканью. Белый уксус (для резервуара) Используйте разбавленный уксус, чтобы очистить утюг и его резервуар и прочистить паровые отверстия. Вылейте всю старую воду из резервуара, затем заполните его примерно на ⅓ смесью из 3 частей воды и 1 части дистиллированного белого уксуса. Включите утюг на самый горячий уровень и подождите несколько минут, пока он нагреется. Затем несколько минут прогладьте старое полотенце или ткань. Горячая уксусная смесь разорвет любые отложения в паровых отверстиях или резервуаре и удалит их. Используйте полотенце или ткань, которую вы не прочь немного испачкать. Если в отверстиях для пара имеются значительные отложения, утюг может оставить полосы или следы на ткани.

Если у вас есть ручная подача пара, нажмите ее чаще, чтобы выпустить еще больше пара.

Когда вы закончите, вылейте остатки уксусной смеси из резервуара и подождите, пока утюг остынет, прежде чем хранить его.

Прочтите инструкцию по эксплуатации утюга, чтобы убедиться, что он выдерживает уксус, прежде чем попытаться очистить утюг уксусом. Вылейте всю старую воду из резервуара, затем заполните его примерно на ⅓ смесью из 3 частей воды и 1 части дистиллированного белого уксуса. Включите утюг на самый горячий уровень и подождите несколько минут, пока он нагреется. Затем несколько минут прогладьте старое полотенце или ткань. Горячая уксусная смесь разорвет любые отложения в паровых отверстиях или резервуаре и удалит их.

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