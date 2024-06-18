Существует пошаговая инструкция, которая может пригодиться, когда вы хотите почистить диван от загрязнений и пятен.

Чтобы почистить диван, вам не нужно применять слишком жесткие методы и покупать очень дорогие средства, ведь это можно сделать очень легко и просто. Вот пошаговая инструкция, которая может вам помочь:

Как почистить тканевый диван.

Прочистить тканевый диван легко с помощью этих простых шагов.

Удалите грязь пылесосом. Возьмите пылесос и с помощью насадки с мягкой щеткой хорошо очистите диван. Снимите подушки, если можете, и пропылесосите их с обеих сторон. Убедитесь, что вы проверяете выборку. Прежде чем пользоваться любым чистящим средством, проверьте этикетку по уходу за диваном, чтобы узнать, что безопасно использовать. Затем проверьте продукт на небольшой скрытой точке, чтобы убедиться, что он не оставит следов. Удаление пятен. Смешайте немного теплой воды с мягким моющим средством или чистящим средством и осторожно протрите пятно чистой тканью – не стремитесь потереть, иначе вы можете повредить ткань. Покажите всему дивану чуть-чуть любви. Поработав с пятнами, возьмите очищающее средство, следуйте инструкциям по разведению и равномерно нанесите его. Затем воспользуйтесь диванной щеткой или тканью, чтобы очистить его. Дайте ему высохнуть на воздухе. Противостоять желанию использовать обогреватель или фен, чтобы ускорить процесс, поскольку ваш диван может быть чувствительным к теплу.

Кроме того, что тканевые диваны требуют время от времени чистки, они обладают свойством шататься, поэтому может потребоваться небольшой уход, чтобы они не выглядели старыми раньше времени. Бритва для ткани – лучший вариант для выполнения этой задачи.

Чтобы удалить неприятные запахи с дивана, используйте соду. Слегка побрызгайте на участок, оставьте на 15-20 минут, а затем пропылесосите.

Как почистить кожаный диван.

Почистить кожаный диван можно по тому же набору шагов, что и тканевый диван.

Сначала пропылососьте. Используя мягкую щетку на пылесосе или чистую мягкую ткань, протрите пыль или крошки, которые накопились на вашем диване. Точечное лечение пятен. Прежде чем использовать любое чистящее средство, попробуйте промокнуть это место влажной тканью. Если это не помогло, вы можете попробовать использовать мягкое мыло, смешанное с теплой водой. Наконец, обратите внимание на специализированное чистящее средство для более глубоких пятен. Помните, что перед использованием всегда проверяйте этикетку по уходу и проверяйте чистящие средства в скрытой зоне. Произведите более широкую очистку. Если весь ваш диван выглядит несколько хуже, вы можете протереть его специальным чистящим средством для кожи, помня, что здесь меньше – это лучше. Используйте очень мягкую ткань, чтобы не поцарапать кожу. Дайте ему высохнуть. Очистив диван, промокните его другой тканью и дайте ему высохнуть на воздухе.

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