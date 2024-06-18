Будь то газ, электричество или стекло, нужно больше чем немного усилий, чтобы действительно почистить грязную плиту за один день. Однако, вы сможете справиться с этой простой задачей.

Как почистить газовые плиты?

  1. Протирайте решетки влажной салфеткой из микрофибры после каждого использования (если остынет!).
  2. Поместите крышку плиты в раковину с горячей мыльной водой.
  3. Дайте колпачкам пропитаться в течение 10 минут, затем протрите их чистой салфеткой из микрофибры.
  4. Если требуется дополнительное очищение, приготовьте пасту из пищевой соды и воды и дайте ей застыть в течение 30 минут, а затем очистите.

Примечание: топливные отверстия могут загрязниться и даже забить. В таком случае следует обратиться к специалисту из прибора, чтобы обеспечить безопасное и эффективное удаление мусора. Профессионалы также знают, как настроить горелки, чтобы они горели синим пламенем. (Оранжевое/желтое пламя указывает на плохое горение и требует дополнительного внимания.)

газовая плита

Как почистить электрические плиты

  1. Протрите катушки влажной салфеткой из микрофибры.
  2. Поставьте горелки плиты в раковину с горячей мыльной водой.
  3. Дайте горелкам пропитаться в течение 10 минут, затем потрите чистой тканью из микрофибры.
  4. Очистите рефлекторные кастрюли мягким мыльным раствором для посуды, удаляющей жир, горячей водой и тканью из микрофибры.
  5. Поднимите электрическую плиту и протрите ее влажной губкой. При необходимости используйте мыльную воду.

Профессиональный совет: если на змеевиках остался пригорелый осадок, включите нагрев, пока разлив не сгорит. Не забудьте включить вытяжной вентилятор.

плитка

Как почистить стеклянные плиты

  1. Дайте горелке полностью остыть.
  2. Удалите мусор из конфорки с помощью силиконовой или пластиковой лопатки.
  3. Посыпьте пищевую соду прямо на плиту и добавьте немного воды в пищевую соду, чтобы сделать пасту, чтобы полностью покрыть пятно.
  4. Оставьте теплую влажную тряпку поверх пятна и оставьте на 30 минут.
  5. Протрите пятно.

Профессиональный совет: если пятно действительно упрямо, добавьте несколько капель дистиллированного уксуса в пищевую соду, которая полностью почистит плиту от нее.

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