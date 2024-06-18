Вы можете попробовать применить на практике некоторые интересные лайфхаки для очистки газовых, электрических и стеклянных плит.

Будь то газ, электричество или стекло, нужно больше чем немного усилий, чтобы действительно почистить грязную плиту за один день. Однако, вы сможете справиться с этой простой задачей.

Как почистить газовые плиты?

Протирайте решетки влажной салфеткой из микрофибры после каждого использования (если остынет!). Поместите крышку плиты в раковину с горячей мыльной водой. Дайте колпачкам пропитаться в течение 10 минут, затем протрите их чистой салфеткой из микрофибры. Если требуется дополнительное очищение, приготовьте пасту из пищевой соды и воды и дайте ей застыть в течение 30 минут, а затем очистите.

Примечание: топливные отверстия могут загрязниться и даже забить. В таком случае следует обратиться к специалисту из прибора, чтобы обеспечить безопасное и эффективное удаление мусора. Профессионалы также знают, как настроить горелки, чтобы они горели синим пламенем. (Оранжевое/желтое пламя указывает на плохое горение и требует дополнительного внимания.)

Как почистить электрические плиты

Протрите катушки влажной салфеткой из микрофибры. Поставьте горелки плиты в раковину с горячей мыльной водой. Дайте горелкам пропитаться в течение 10 минут, затем потрите чистой тканью из микрофибры. Очистите рефлекторные кастрюли мягким мыльным раствором для посуды, удаляющей жир, горячей водой и тканью из микрофибры. Поднимите электрическую плиту и протрите ее влажной губкой. При необходимости используйте мыльную воду.

Профессиональный совет: если на змеевиках остался пригорелый осадок, включите нагрев, пока разлив не сгорит. Не забудьте включить вытяжной вентилятор.

Как почистить стеклянные плиты

Дайте горелке полностью остыть. Удалите мусор из конфорки с помощью силиконовой или пластиковой лопатки. Посыпьте пищевую соду прямо на плиту и добавьте немного воды в пищевую соду, чтобы сделать пасту, чтобы полностью покрыть пятно. Оставьте теплую влажную тряпку поверх пятна и оставьте на 30 минут. Протрите пятно.

Профессиональный совет: если пятно действительно упрямо, добавьте несколько капель дистиллированного уксуса в пищевую соду, которая полностью почистит плиту от нее.

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