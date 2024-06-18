Будь то газ, электричество или стекло, нужно больше чем немного усилий, чтобы действительно почистить грязную плиту за один день. Однако, вы сможете справиться с этой простой задачей.
Как почистить газовые плиты?
- Протирайте решетки влажной салфеткой из микрофибры после каждого использования (если остынет!).
- Поместите крышку плиты в раковину с горячей мыльной водой.
- Дайте колпачкам пропитаться в течение 10 минут, затем протрите их чистой салфеткой из микрофибры.
- Если требуется дополнительное очищение, приготовьте пасту из пищевой соды и воды и дайте ей застыть в течение 30 минут, а затем очистите.
Примечание: топливные отверстия могут загрязниться и даже забить. В таком случае следует обратиться к специалисту из прибора, чтобы обеспечить безопасное и эффективное удаление мусора. Профессионалы также знают, как настроить горелки, чтобы они горели синим пламенем. (Оранжевое/желтое пламя указывает на плохое горение и требует дополнительного внимания.)
Как почистить электрические плиты
- Протрите катушки влажной салфеткой из микрофибры.
- Поставьте горелки плиты в раковину с горячей мыльной водой.
- Дайте горелкам пропитаться в течение 10 минут, затем потрите чистой тканью из микрофибры.
- Очистите рефлекторные кастрюли мягким мыльным раствором для посуды, удаляющей жир, горячей водой и тканью из микрофибры.
- Поднимите электрическую плиту и протрите ее влажной губкой. При необходимости используйте мыльную воду.
Профессиональный совет: если на змеевиках остался пригорелый осадок, включите нагрев, пока разлив не сгорит. Не забудьте включить вытяжной вентилятор.
Как почистить стеклянные плиты
- Дайте горелке полностью остыть.
- Удалите мусор из конфорки с помощью силиконовой или пластиковой лопатки.
- Посыпьте пищевую соду прямо на плиту и добавьте немного воды в пищевую соду, чтобы сделать пасту, чтобы полностью покрыть пятно.
- Оставьте теплую влажную тряпку поверх пятна и оставьте на 30 минут.
- Протрите пятно.
Профессиональный совет: если пятно действительно упрямо, добавьте несколько капель дистиллированного уксуса в пищевую соду, которая полностью почистит плиту от нее.
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