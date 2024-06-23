Известный шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом легкой и очень вкусной закуски из кабачков.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram предложил украинцам приготовить малосольные кабачки или цуккини.

Малосолить можно не только огурцы, но и кабачки. Это очень просто и быстро, а в результате получаем невероятно вкусную, хрустящую и полезную закуску.

Чтобы приготовить малосольные кабачки, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует:

кабачки молодые (или цуккини) – 900 г

соль – 3 ч.л.

мед – 2 ст.л.

уксус (лучше всего подойдет яблочный или винный) – 2,5 ст.л. (можно регулировать кислоту по своему вкусу)

чеснок – 3-5 зуб.

растительное масло – 2 ст.л.

укроп – 0,5 пучка

Для этого рецепта кабачки нужно нарезать тонкими кольцами толщиной примерно 2-3 мм. Нарезанный кабачок "Мастер Шеф" Владимир Ярославский складывает в миску, солит и хорошо перемешивает, чтобы каждый кусочек был в соли.

Оставляем кабачки просаливаться на 30 минут. За это время они выпустят много лишней жидкости, которую нужно хорошо отжать руками.

Мелко нарезаем укроп, а чеснок – тоненькими слайсами. К кабачкам, из которых отжали лишнюю воду, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет уксус, мед, растительное масло, измельченный укроп и чеснок и хорошо все перемешиваем.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что малосольные кабачки сразу готовы к употреблению, но можно их отправить на несколько часов в холодильник, чтобы они промаринировались еще лучше.

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