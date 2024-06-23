Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram предложил украинцам приготовить малосольные кабачки или цуккини.
Малосолить можно не только огурцы, но и кабачки. Это очень просто и быстро, а в результате получаем невероятно вкусную, хрустящую и полезную закуску.
Чтобы приготовить малосольные кабачки, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует:
- кабачки молодые (или цуккини) – 900 г
- соль – 3 ч.л.
- мед – 2 ст.л.
- уксус (лучше всего подойдет яблочный или винный) – 2,5 ст.л. (можно регулировать кислоту по своему вкусу)
- чеснок – 3-5 зуб.
- растительное масло – 2 ст.л.
- укроп – 0,5 пучка
Для этого рецепта кабачки нужно нарезать тонкими кольцами толщиной примерно 2-3 мм. Нарезанный кабачок "Мастер Шеф" Владимир Ярославский складывает в миску, солит и хорошо перемешивает, чтобы каждый кусочек был в соли.
Оставляем кабачки просаливаться на 30 минут. За это время они выпустят много лишней жидкости, которую нужно хорошо отжать руками.
Мелко нарезаем укроп, а чеснок – тоненькими слайсами. К кабачкам, из которых отжали лишнюю воду, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет уксус, мед, растительное масло, измельченный укроп и чеснок и хорошо все перемешиваем.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что малосольные кабачки сразу готовы к употреблению, но можно их отправить на несколько часов в холодильник, чтобы они промаринировались еще лучше.
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