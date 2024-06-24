Вместо окрошки судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обычно готовит либо холодный борщ, либо разные варианты супа гаспачо, и это невероятно вкусно.

У себя в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом быстрого, невероятно вкусного и легкого зеленого гаспачо.

Гаспачо – холодный испанский суп, который готовится на основе томатов. Для приготовления зеленого гаспачо "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

томаты желтые – 440 г

листья шпината – 80 г

сладкий перец (желтый или зеленый) – 80 г

огурец – 130 г

чеснок – 15 г

масло оливковое – 25 г

сок лимона – 10 г

соль – по вкусу

На гарнир "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет редис, огурец, а также мягкий сыр (моцарелла, буррата или страчателла).

Томаты бланшируем и чистим от кожуры. Перец "Мастер Шеф" Владимир Ярославский также чистит от кожуры с помощью обычной овощечистки. Огурец, если кожица нежная, то оставляем ее, а если грубая, то тоже чистим.

Чеснок нужно либо запечь в фольге, либо приготовить конфи – очистить и томить в растительном масле в течение 40 минут.

Томаты, огурец, перец, шпинат и чеснок отправляем в чашу блендера, добавляем растительное масло и перебиваем все до однородной консистенции. Добавляем соль и лимонный сок по вкусу.

Для идеальной консистенции "Мастер Шеф" Владимир Ярославский процеживает гаспачо через сито, а затем отправляет его охлаждаться в холодильник.

В тарелки для подачи выкладываем мелко нарезанный редис и огурец, заливаем гаспачо, а сверху выкладываем мягкий сыр – и можно наслаждаться.

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