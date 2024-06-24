У себя в Instagram популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась сразу двумя рецептами вкусного завтрака.
Кулинар показала, как приготовить овсяноблин и рисоблин, которые получаются очень вкусными и полезными. Их можно наполнять любыми начинками, поэтому этот завтрак никогда не надоест.
"Готовлю их часто, вкусный и тот, и другой вариант. Начинки для обоих вариантов могут быть разнообразными: сыры всех видов, фрукты, овощи, листья салата, рыба, мясо", – рассказала кулинар.
Для приготовления овсяноблина нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- ~ 40 мл молока (или кефира или воды)
- 2 ст.л. овсяных хлопьев
- соль – по вкусу
В миске вилкой размешиваем все ингредиенты, выливаем на разогретую сковороду и готовим под крышкой до полуготовности. На половину блина выкладываем начинку, складываем его пополам, снова накрываем крышкой и жарим до готовности.
Для рисоблина берем:
- 1 яйцо
- 40 г кефира или молока
- 1 ст.л. рисовой муки
- соль – по вкусу
Вилкой перемешиваем все ингредиенты до однородности, выливаем на разогретую сковороду и жарим до готовности с обеих сторон. На готовый блин выкладываем начинку и заворачиваем его в ролл.
"На этот раз в овсяноблине у меня сулугуни, зелень и перчик чили. В рисоблине – сливочный сыр, листья салата, огурцы и слабосоленый лосось", – отметила Татьяна Юшина.
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