Если вы ищете рецепт простого в приготовлении, вкусного и полезного завтрака на замену обычному омлету или блинам, обязательно попробуйте эти варианты.

У себя в Instagram популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась сразу двумя рецептами вкусного завтрака.

Кулинар показала, как приготовить овсяноблин и рисоблин, которые получаются очень вкусными и полезными. Их можно наполнять любыми начинками, поэтому этот завтрак никогда не надоест.

"Готовлю их часто, вкусный и тот, и другой вариант. Начинки для обоих вариантов могут быть разнообразными: сыры всех видов, фрукты, овощи, листья салата, рыба, мясо", – рассказала кулинар.

Для приготовления овсяноблина нам понадобятся следующие ингредиенты:

2 яйца

~ 40 мл молока (или кефира или воды)

2 ст.л. овсяных хлопьев

соль – по вкусу

В миске вилкой размешиваем все ингредиенты, выливаем на разогретую сковороду и готовим под крышкой до полуготовности. На половину блина выкладываем начинку, складываем его пополам, снова накрываем крышкой и жарим до готовности.

Для рисоблина берем:

1 яйцо

40 г кефира или молока

1 ст.л. рисовой муки

соль – по вкусу

Вилкой перемешиваем все ингредиенты до однородности, выливаем на разогретую сковороду и жарим до готовности с обеих сторон. На готовый блин выкладываем начинку и заворачиваем его в ролл.

"На этот раз в овсяноблине у меня сулугуни, зелень и перчик чили. В рисоблине – сливочный сыр, листья салата, огурцы и слабосоленый лосось", – отметила Татьяна Юшина.

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