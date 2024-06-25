Если у вас нет времени или сил на приготовление обычных пирожков, то попробуйте этот простой и быстрый рецепт невероятно вкусных ленивых пирожков.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком.

"Обязательно готовьте! Получается очень вкусно! Рецепт простой и бюджетный", – советует кулинар на своей странице в Instagram.

Для приготовления ленивых пирожков с яйцами и зеленым луком нам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир – 500 г

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

сода – 1 ч. л.

мука – 400 г

яйца вареные – 5 шт.

зеленый лук - пучок

"По желанию, в тесто можно добавить рубленное отварное мясо, колбаску, сыр, жареные грибы и т.п.", – добавила кулинар.

В тёплый кефир добавляем сырое яйцо, соль, сахар и перемешиваем венчиком до однородности. Просеянную муку смешиваем с содой, добавляем в кефирную смесь и замешиваем тесто.

Тесто получается довольно густое. Добавляем в него мелко нарезанный лук и вареные яйца, нарезанные кубиками, тщательно перемешиваем, накрываем и оставляем отдыхать на 15 минут.

На разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла ложкой выкладываем тесто и формируем приплюснутые пирожки. Жарим на среднем огне с обеих сторон до готовности. Чтобы пирожки хорошо пропеклись, после того, как перевернули их, накрываем сковороду крышкой.

Подаем ленивые пирожки со сметаной или йогуртом.

Кулинар также отметила, что из этого же теста можно приготовить вафли с помощью вафельницы.

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