От этого пирога будут в восторге все, особенно любители десертов с маком и шоколадом, а готовится он очень просто и без выпечки.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно вкусный и нежный маковый пирог, для которого не нужна духовка.

Для макового пирога нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 20 см):

мак - 200 г

сахар – 150 г (можно менять по вкусу)

ваниль

молоко - 500 г

манка – 4 ст.л.

масло сливочное – 100 г

печенье – 300 г

Для глазури:

шоколад (шеф-повар взяла часть молочного и часть белого) – 200 г

сметана - 80 г

Мак заливаем кипятком и оставляем его запариваться примерно на 30 минут. После этого промываем, даем осесть и сливаем всю грязь.

Промытый мак заливаем водой и варим в течение 30 минут. Лишнюю воду сливаем, а мак перебиваем блендером.

Смешиваем перемолотый мак с молоком и сахаром, ставим смесь на плиту и начинаем варить. Варим в течение 15-20 минут, затем добавляем манку, доводим до загустения, постоянно помешивая, и выключаем плиту.

К маковой смеси добавляем печенье, измельченное в крошку, а также сливочное масло, перемешиваем все до однородности.

"Масса должна быть густой и прочной, как пластилин. Выкладываем в форму и ставим в холодильник", – объясняет шеф-повар.

Чтобы приготовить глазурь, сметану разогреваем, чтобы она была теплой. Шоколад растапливаем и смешиваем со сметаной. Сверху заливаем маковый пирог глазурью и отправляем в холодильник на час для стабилизации.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.