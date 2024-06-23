Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом простого, вкусного и питательного блюда из лаваша для всей семьи.

Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивого пирога из лаваша с ветчиной и сыром.

"Я очень люблю блюда из лаваша) Они готовятся на скорую руку, очень вкусные и первыми разлетаются со стола. Поэтому делюсь еще одним рецептом, который однозначно придется вам по вкусу)", – пишет звезда "Мастер Шеф"

Для приготовления пирога из лаваша "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:

лаваш круглый – 6-8 шт.

ветчина – 300 г

яйца – 3 шт.

молоко – 400 г

сыр твердый – 130 г

зелень (петрушка)

соль и перец – по вкусу

сливочное масло и специи – по желанию

Лаваши "Мастер Шеф" Ольга Рябенко складывает гармошкой и ставит в форму для запекания, как на видео. В промежутки между лавашем выкладываем кусочки ветчины.

Для заливки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешала яйца с молоком, добавила сыр, натертый на терке, и мелко нарезанную петрушку. Доводим до вкуса, добавляя соль, перец, а также любимые специи или сушеные травы.

Молочно-сырную смесь равномерно выливаем на лаваш, чтобы она попала во все промежутки. По желанию для сочности и питательности можно добавить сверху кусочки сливочного масла.

Отправляем наш лаваш с ветчиной и сыром в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

"Это блюдо точно выручит, когда нужно угостить неожиданных гостей", – добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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