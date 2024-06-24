Омлет на завтрак можно приготовить не только с помидорами, сыром и, например, ветчиной, но и с рукколой и еще одним интересным ингредиентом.

Рецептом этого потрясающего омлета поделился ведущий Завтрака с 1+1 Руслан Сеничкин, пишет Politeka.net.

Ингредиенты для приготовления такого омлета нужны: 5-6 крупных яиц, 200 г куриной грудинки, 100 г спелых помидоров черри, свежая зелень по вкусу, 50 г сыра «Чеддер», 1 небольшой лимон, листья руколы – 70 г. .л горчицы, оливковое масло, морская соль и черный перец.

Омлет с рукколой на завтрак.

Способ приготовления такого омлета на завтрак достаточно простой. Из куриной грудки необходимо сделать фарш, добавить любимую зелень, а также соль и перец по вкусу. Смачиваем руки и делаем маленькие мясные шарики.

Следующий шаг – разогреваем сковороду и жарим шарики на подсолнечном или оливковом масле, пока не появится аппетитная золотистая корочка. Теперь каждый помидор разрезаем пополам и жарим вместе с мясом несколько минут.

Омлет с рукколой на завтрак.

Готовим соус – в отдельную миску наливаем оливковое масло, выжимаем сок одного лимона, добавляем ложку горчицы и перемешаем.

Рукколу необходимо вымыть, высушить и положить в миску, полить соусом и перемешать.

Последние шаги в приготовлении завтрака – выкладываем омлет на тарелку, а сверху украшаем рукколой. Вот и все, можно наслаждаться!

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