В настоящее время размер этой дополнительной выплаты к пенсиям составляет 40% от прожиточного минимума.

Пенсионеры, выплаты которых превышают 10 340 гривен, не получают доплат по возрасту. Таким образом, по достижении определенного возраста дополнительные средства не будут поступать на их счета. Об этом сообщили в ПФУ.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, пенсионеры, выплаты которых превышают 10 340 гривен, не получают доплат по возрасту. Соответственно дополнительные средства не поступают на их счета после достижения определенного возраста.

Прибавки по возрасту начисляются автоматически на основании хранящихся в базе ПФУ данных без необходимости подачи дополнительных заявлений. Согласно законодательству, по достижении определенного возраста гражданин имеет право на дополнительные выплаты к пенсии ежемесячно: в 70 лет – 300 гривен, в 75 лет – 456 гривен, в 80 лет – 570 гривен. Эти доплаты не суммируются, а заменяются большими при достижении определенного возраста.

Однако после 80 лет пенсионеры могут получать дополнительную финансовую поддержку от государства, если имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в помощи в повседневной жизни.

Для получения таких выплат необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие диагноз, а также доказательства необходимости постоянной внешней помощи.

В настоящее время размер этой дополнительной выплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, равный 944 гривнам. Для получения надбавки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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