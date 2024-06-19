Сезон только начался, а замораживающие предприятия уже озвучивают первые закупочные цены, и они в три раза ниже.

Цены на продукты в Украине меняются достаточно динамично, особенно фрукты, ягоды и овощи. Недавно сообщалось, что тепличные огурцы подорожали на 30%, а картофель нового урожая взлетел на 25%, а теперь стали известны изменения стоимости малины.

Популярная среди украинцев ягода значительно подешевела — почти в три раза всего за неделю. По данным аналитиков, сейчас цена 1 кг малины начинается от 100 грн.

Цена за килограмм малины сейчас колеблется от 100 до 160 гривен. Еще неделю назад за эту ягоду просили гораздо больше – 330-350 грн за килограмм. Голубика также подешевела, хотя не так резко. Раньше ее продавали за 400-420 грн. за килограмм, а теперь цена снизилась до 320-380 грн.

Сезон только начался, а замораживающие предприятия уже озвучивают первые закупочные цены на малину. Стоимость выше, чем в 2023 году, но фермеров она не устраивает.

Цены на малину зависят от региона. Например, в Хмельницкой области килограмм стоит 35 грн, в Житомирской – 45-50 грн, во Львовской – 42-44 грн, в Киевской – 45-50 грн, а в Винницкой – 35 грн.

Замораживающие предприятия отмечают, что из-за ситуации в энергосистеме их расходы значительно выросли, поэтому они пытаются сэкономить на сырье.

Источник: EastFruit.

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