Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом картофельного шашлыка, который по вкусу может соперничать с мясом. Этот простой рецепт идеально подходит для пикников или для оригинального перекуса с семьей.
Ингредиенты:
- Молодой картофель среднего размера — 1500 г
- Подбрюшина — 300-400 г
- Паприка — 1/2 ч. л.
- Растительное масло — 3-4 ст. л.
- Сушеный чеснок — 1/2 ч. л. (или свежий — 2 зубчика)
- Соль — 1 ч. л.
- Перец — 1/2 ч. л.
Приготовление:
Вымойте молодой картофель и сделайте на нем маленькие надрезы. В миске смешайте растительное масло, паприку, сушеный (или свежий, измельченный) чеснок, соль и перец, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Обмажьте подготовленный картофель полученной смесью из масла и специй. Нарежьте подбрюшину кусочками и чередуйте с картофелем, нанизывая их на шампуры.
"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, заверните шампуры с картофелем и подбрюшиной в фольгу. Положите на угли и жарьте до готовности картофеля. Проверяйте готовность, протыкая картофель деревянной шпажкой.
Снимите фольгу и продолжайте жарить картофель на шампурах до получения золотистой корочки, регулярно поворачивая шампуры, также добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
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