Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную картошку с особым вкусом, похожим на шашлык на пикнике.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом картофельного шашлыка, который по вкусу может соперничать с мясом. Этот простой рецепт идеально подходит для пикников или для оригинального перекуса с семьей.

Ингредиенты:

Молодой картофель среднего размера — 1500 г

Подбрюшина — 300-400 г

Паприка — 1/2 ч. л.

Растительное масло — 3-4 ст. л.

Сушеный чеснок — 1/2 ч. л. (или свежий — 2 зубчика)

Соль — 1 ч. л.

Перец — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Вымойте молодой картофель и сделайте на нем маленькие надрезы. В миске смешайте растительное масло, паприку, сушеный (или свежий, измельченный) чеснок, соль и перец, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Обмажьте подготовленный картофель полученной смесью из масла и специй. Нарежьте подбрюшину кусочками и чередуйте с картофелем, нанизывая их на шампуры.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, заверните шампуры с картофелем и подбрюшиной в фольгу. Положите на угли и жарьте до готовности картофеля. Проверяйте готовность, протыкая картофель деревянной шпажкой.

Снимите фольгу и продолжайте жарить картофель на шампурах до получения золотистой корочки, регулярно поворачивая шампуры, также добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.