В то же время тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне, и это пока вечно цены не смогут удерживать.

В Украине за последний год значительно выросли цены на коммунальные услуги, в среднем тарифы поднялись на 13%.

Больше всего подорожала электроэнергия – на 69,7%. С начала июня тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час и будет действовать до 1 мая 2025 года. Но это не все коммунальные услуги, за которые украинцы должны платить больше. Об этом сообщили в Госстате.

По данным Госстата, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

уборка мусора – на 2%.

В то же время, тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко ранее сообщил 24 Каналу, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, но еще не принят. Согласно проекту НКРЭКУ, поставщики холодной воды должны были пройти первый этап повышения стоимости тарифа с 1 апреля, а второй – с 1 июля.

Однако следует напомнить, что в некоторых регионах Украины цены уже изменились. В частности, во Львовводоканале абонплата за водоснабжение для жильцов без коммерческих узлов учета выросла на 38%, составляя 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, достигнув 31,15 гривны.

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