Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в деталях, как сделать необычный салат свеклы и апельсина. Этот салат не только вкусный, но и легкий, полезный, идеально подходящий для летнего периода.
Ингредиенты:
- Свекла — 200 г
- Апельсин — 250 г
- Чернослив — 80 г
- Салатные листья — 200 г
- Миндальные хлопья — 5 г
- Сыр Фета — 80 г (по желанию)
- Растительное масло — 20 г
- Соль — щепотка
Приготовление:
Свеклу отварите и нарежьте кубиками. Апельсин очистите и филеируйте, сохранив сок в отдельную емкость. Чернослив нарежьте ломтиками, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Салатные листья измельчите при необходимости. Сыр Фета нарежьте кубиками (если используете). Сок апельсина соедините с растительным маслом и добавьте щепотку соли. Хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, обжарьте миндальные хлопья на сухой сковороде до золотистого цвета. В большой миске соедините свеклу, апельсин, чернослив и салатные листья. Добавьте нарезанный сыр Фета (если используете).
Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте. Переложите салат на тарелку и посыпьте обжаренными миндальными хлопьями перед подачей, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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