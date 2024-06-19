Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась необычным рецептом салата с фруктами и овощами.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в деталях, как сделать необычный салат свеклы и апельсина. Этот салат не только вкусный, но и легкий, полезный, идеально подходящий для летнего периода.

Ингредиенты:

Свекла — 200 г

Апельсин — 250 г

Чернослив — 80 г

Салатные листья — 200 г

Миндальные хлопья — 5 г

Сыр Фета — 80 г (по желанию)

Растительное масло — 20 г

Соль — щепотка

Приготовление:

Свеклу отварите и нарежьте кубиками. Апельсин очистите и филеируйте, сохранив сок в отдельную емкость. Чернослив нарежьте ломтиками, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Салатные листья измельчите при необходимости. Сыр Фета нарежьте кубиками (если используете). Сок апельсина соедините с растительным маслом и добавьте щепотку соли. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, обжарьте миндальные хлопья на сухой сковороде до золотистого цвета. В большой миске соедините свеклу, апельсин, чернослив и салатные листья. Добавьте нарезанный сыр Фета (если используете).

Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте. Переложите салат на тарелку и посыпьте обжаренными миндальными хлопьями перед подачей, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.