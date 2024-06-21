На то, что ваш смартфон могут прослушивать, указывают ряд признаков – эксперты назвали владельцам гаджетов, на что нужно обратить внимание.

Отметим, что каждый из признаков не является 100% гарантией того, что смартфон действительно прослушивается. Однако на них следует обратить внимание.

Так, заподозрить прослушивание можно в том случае, если происходит быстрая разрядка батареи смартфона, перегрев гаджета.

"Такие признаки свидетельствуют о работе фоновой программы на вашем гаджете, которая и "ворует" батарею", - объясняют киберспециалисты проекта "BRAMA" .

Признаки прослушивания смартфона.

Владелец смартфона может самостоятельно узнать, на какие именно приложения уходит заряд батареи. Для этого в "Настройках" следует зайти в раздел "Батарея".

Еще одним признаком того, что смартфон прослушивается является включение и выключение устройства без причины.

«Наличие таких симптомов – признак того, что гаджетом могут управлять без вашего ведома», – подчеркивают специалисты.

Самым распространенным признаком того, что смартфон прослушивается, являются помехи во время телефонных разговоров. То есть, если можно услышать скрипы, хрип, щелчки, следует насторожиться.

Нехарактерный расход интернет-трафика также является одним из признаков прослушивания телефона.

"Если мобильный интернет используется в обычном режиме, а трафик тратится гораздо быстрее, причина может быть в сторонней программе", - предостерегают киберспециалисты.

Признаки прослушивания смартфона.

Следует отметить, что переадресация является наиболее доступным и простым методом прослушивания.

Чтобы этого избежать, нельзя давать гаджет незнакомым людям, ведь для установления переадресации злоумышленникам понадобится всего 20-30 секунд.

Шпионить за смартфоном также могут злонамеренные приложения, поэтому ни в коем случае нельзя загружать непроверенные программы.

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