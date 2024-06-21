На те, що ваш смартфон можуть прослуховувати вказують ряд ознак – експерти назвали власникам гаджетів, на що потрібно звернути увагу.

Зазначимо, що щодна з ознак не є 100% гарантією того, що смартфон дійсно прослуховується. Однак на них варто звернути увагу.

Так, запідозрити прослуховування можна у тому випадку, якщо відбувається швидке розряджання батареї смартфону, перегрів гаджету.

«Такі ознаки свідчать про роботу фонової програми на вашому гаджеті, яка і «краде» батарею», - пояснюють кіберфахівці проєкту «BRAMA».

Ознаки прослуховування смартфону.

Власник смартфону може самостійно дізнатися, на які саме додатки витрачається заряд батареї. Для цього у «Налаштуваннях» слід зайти в розділ «Батарея».

Ще однією ознакою того, що смартфон прослуховується є вмикання і вимикання пристрою без причини.

«Наявність таких симптомів – ознака того, що гаджетом можуть керувати без вашого відома», - підкреслюють фахівці

Найпоширенішою ознакою того, що смартфон прослуховується є перешкоди під час телефонних розмов. Тобто, якщо можна почути скрипи, хрипіння, клацання, варто насторожитися.

Нехарактерна витрата інтернет-трафіку також є однією з ознак прослуховування телефону.

«Якщо мобільний інтернет використовується в звичайному режимі, а трафік витрачається набагато швидше, причина може бути у сторонній програмі», - застерігають кіберфахівці.

Ознаки прослуховування смартфону.

Слід зауважити, що переадресація є найдоступнішим і найпростішим методом прослуховування.

Щоб цього уникнути не можна давати гаджет незнайомим людям, адже для встановлення переадресації зловмисникам знадобиться всього 20-30 секунд.

Шпигувати за смартфоном також можуть зловмисні програми, тож ні в якому разі не можна завантажувати неперевірені програми.

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