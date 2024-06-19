Трудно точно сказать, сколько украинцев не смогут отвечать требованиям по стажу – эта цифра может составлять от 60% до 70%.

С начала 2017 года в Украине ежегодно растет требование к минимальному стажу на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязан к стажу работы. В текущем году для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 31 года стажа. К 2028 году это требование вырастет до 35 лет. Это касается людей, желающих выйти на пенсию в возрасте 60 лет. Те, кто не отвечает этим критериям, вынуждены будут работать до 63 или даже 65 лет.

Таким образом, для получения пенсии в возрасте 60 лет нужно непрерывно работать не менее 25 лет и платить взносы со своей зарплаты. Светлана из Днепра рассказывает, что она работает в продуктовом магазине уже 20 лет, но официально оформлена только с 2017 года.

Сейчас нет точных подсчетов, сколько украинцев не сможет выйти на пенсию в возрасте 60 лет в 2028 году. В последнее время ситуация изменилась из-за коронавируса и полномасштабной войны. Согласно старым подсчетам, в 2028 году пенсию в возрасте 60 лет не смогут получить 45% украинцев такого возраста, из них 5% вынуждены будут работать до 65 лет.

Старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко рассказала, трудно точно сказать, сколько украинцев не смогут отвечать требованиям по стажу. Она отмечает, что эта цифра может составлять от 60% до 70%, но пока нет достаточных данных или возможности точно прогнозировать, какую ситуацию у нас будет за год-два.

Также наблюдается заметное уменьшение количества пенсионеров. Это обусловлено прежде всего полномасштабной войной и оккупацией, а также ростом числа людей, вынужденных продолжать работать до более поздних возрастных границ.

Источник: OBOZ.UA.

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