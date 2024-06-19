Анализ показывает, что дефицит кадров заставляет работодателей стать более гибкими и более активно рассматривать различные сегменты рынка труда.

В мае в Украине заметно возросло количество вакансий в секторе охраны и безопасности, в частности, благодаря вакансиям в Силах обороны. Также прошел значительный прирост вакансий в сфере "Управление персоналом, HR".

На популярном кадровом портале заметно увеличилось количество предложений работы в категориях "сфера обслуживания", "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "строительство, архитектура", что является характерной тенденцией для летнего сезона.

"Видим, что работодатели ищут специалистов по найму накануне лета, традиционно считающегося низким сезоном на рынке труда. Вероятно, дефицит кадров заставляет компании не останавливать процессы рекрутинга даже летом", - отмечают аналитики.

Еще одной сезонной тенденцией является рост количества вакансий для студентов. По данным, их количество увеличилось на 6% по сравнению с апрелем.

Анализ также показывает, что дефицит кадров заставляет работодателей стать более гибкими и активнее рассматривать разнообразные сегменты рынка труда", - подводят итоги специалисты. Поэтому они все чаще открывают вакансии для ветеранов (+14%), людей с инвалидностью (+11%) и пенсионеров (+19%).

В то же время, в Украине можно получать хорошую заработную плату без высшего образования, работая в различных рабочих сферах. К примеру, в Киеве работодатели готовы выплачивать представителям некоторых специальностей 40 тысяч гривен и более.

Источник: OBOZ.UA

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