Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный ужин для близких с простых продуктов, причем такие тефтели будут очень сытными.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

Для тефтелей:

  • Говяжий фарш — 0,5 кг
  • Рис — 150 г
  • Вода — 350 г
  • Лук — 3 шт. среднего размера
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Манная крупа — 50 г

Для заливки:

  • Томаты в собственном соку — 300 г
  • Морковь — 2 средние
  • Лук — 2 средние
  • Соль и сахар — по вкусу
  • Вода

Приготовление:

Рис не промывать, залить водой, добавить соль и варить под крышкой на малом огне в течение 15 минут. После варки оставить рис под крышкой, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

Лук очистить, нарезать мелким кубиком и обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом до легкой румяности. Смешать обжаренный лук с говяжьим фаршем и охлажденным рисом.

"Мастер Шеф" Глинская делится далее, нужно добавить соль и перец по вкусу. Сформировать небольшие круглые тефтели. Обвалять каждую тефтелю в манке. Обжарить тефтели на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистой корочки.

Морковь нарезать соломкой, лук — кубиками. Обжарить овощи с добавлением растительного масла, добавить соль. Добавить томаты в собственном соку и хорошо перемешать.

На дно кастрюли налить половину заливки. Выложить тефтели поверх заливки. Залить оставшейся заливкой и добавить 50 мл воды. Тушить под крышкой в течение 15-20 минут, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

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