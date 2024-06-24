Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный ужин для близких с простых продуктов, причем такие тефтели будут очень сытными.
Ингредиенты:
Для тефтелей:
- Говяжий фарш — 0,5 кг
- Рис — 150 г
- Вода — 350 г
- Лук — 3 шт. среднего размера
- Соль и черный перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
- Манная крупа — 50 г
Для заливки:
- Томаты в собственном соку — 300 г
- Морковь — 2 средние
- Лук — 2 средние
- Соль и сахар — по вкусу
- Вода
Приготовление:
Рис не промывать, залить водой, добавить соль и варить под крышкой на малом огне в течение 15 минут. После варки оставить рис под крышкой, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
Лук очистить, нарезать мелким кубиком и обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом до легкой румяности. Смешать обжаренный лук с говяжьим фаршем и охлажденным рисом.
"Мастер Шеф" Глинская делится далее, нужно добавить соль и перец по вкусу. Сформировать небольшие круглые тефтели. Обвалять каждую тефтелю в манке. Обжарить тефтели на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистой корочки.
Морковь нарезать соломкой, лук — кубиками. Обжарить овощи с добавлением растительного масла, добавить соль. Добавить томаты в собственном соку и хорошо перемешать.
На дно кастрюли налить половину заливки. Выложить тефтели поверх заливки. Залить оставшейся заливкой и добавить 50 мл воды. Тушить под крышкой в течение 15-20 минут, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.
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