Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в деталях, как сделать ужин для всей семьи и приятно удивить близких.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный ужин для близких с простых продуктов, причем такие тефтели будут очень сытными.

Ингредиенты:

Для тефтелей:

Говяжий фарш — 0,5 кг

Рис — 150 г

Вода — 350 г

Лук — 3 шт. среднего размера

Соль и черный перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Манная крупа — 50 г

Для заливки:

Томаты в собственном соку — 300 г

Морковь — 2 средние

Лук — 2 средние

Соль и сахар — по вкусу

Вода

Приготовление:

Рис не промывать, залить водой, добавить соль и варить под крышкой на малом огне в течение 15 минут. После варки оставить рис под крышкой, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

Лук очистить, нарезать мелким кубиком и обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом до легкой румяности. Смешать обжаренный лук с говяжьим фаршем и охлажденным рисом.

"Мастер Шеф" Глинская делится далее, нужно добавить соль и перец по вкусу. Сформировать небольшие круглые тефтели. Обвалять каждую тефтелю в манке. Обжарить тефтели на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистой корочки.

Морковь нарезать соломкой, лук — кубиками. Обжарить овощи с добавлением растительного масла, добавить соль. Добавить томаты в собственном соку и хорошо перемешать.

На дно кастрюли налить половину заливки. Выложить тефтели поверх заливки. Залить оставшейся заливкой и добавить 50 мл воды. Тушить под крышкой в течение 15-20 минут, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

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