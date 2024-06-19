Ценят не все старые украинские монеты, а только разные виды монет и именно за них будут готовы заплатить тысячи гривен.

Украинцы могут получить значительную сумму денег, продавая коллекционерам 5 старых копеек. Однако не все эти монеты оцениваются одинаково – только некоторые виды имеют большую ценность, за которые готовы заплатить тысячи гривен. Об этом сообщается на сайте Монеты-ягодки.

Так, 5 копеек разновидности 1.1Аак 1992, согласно информации от специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать за 4000-6000 гривен. Их можно отличить от других монет по следующим признакам:

Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части.

Единица в дате с хвостиком.

Гроздью №2 в форме прямоугольного треугольника.

Группой с большой насечкой.

Специалисты рассказывают, из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило большую насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы.

Также ценят коллекционеры другие старые украинские монеты. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно получить от 1800 до 5000 гривен. Нумизматы объясняют, что такие монеты редки, поскольку были выпущены небольшим тиражом для годового набора Национального банка Украины. Однако набор так и не был выпущен, и, вероятно, эти монеты попали в обращение.

За 1 копейку 1992 разновидности 1.11АЭ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 гривен. Эту монету можно узнать по следующим признакам:

округлой верхушкой правого верхнего листа;

крупными ягодами.

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