Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подметила, печенье получается очень ароматным, оно идеально подходит для перекуса, можно давать его с собой в школу или брать в дорогу.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым и быстрым рецептом яблочного печенья, которое идеально подходит для тех, кто хочет попробовать что-то вкусное и не слишком калорийное.

Ингредиенты:

Яблоки (натертые) – 200 г (2 шт.)

Кокосовое масло – 80 г

Разрыхлитель – 8 г

Мука – 200 г

Сахар – 40 г

Порошок корицы – 1-2 г

Яблоки очищают и натирают на мелкой терке, затем смешивают с растопленным кокосовым маслом и сахаром. В отдельной миске соединяют муку, разрыхлитель и порошок корицы, после чего добавляют эту сухую смесь в яблочную массу, тщательно перемешивая до однородного состояния, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Готовое тесто выкладывают между двумя листами пергаментной бумаги и раскатывают в прямоугольник толщиной примерно 3 мм. Раскатанное тесто отправляют в морозилку на 30-60 минут, предварительно разрезав его пополам, советует "Мастер Шеф" Глинская. После замораживания тесто разрезают на прямоугольники или квадраты, формируя печенье.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, печенье выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекают в разогретой до 175 градусов духовке примерно 15-18 минут. По словам Елизаветы Глинской, готовность печенья определяют по его цвету: когда оно приобретает красивый золотисто-коричневый оттенок, его можно доставать из духовки.

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