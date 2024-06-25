Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым и быстрым рецептом яблочного печенья, которое идеально подходит для тех, кто хочет попробовать что-то вкусное и не слишком калорийное.
Ингредиенты:
- Яблоки (натертые) – 200 г (2 шт.)
- Кокосовое масло – 80 г
- Разрыхлитель – 8 г
- Мука – 200 г
- Сахар – 40 г
- Порошок корицы – 1-2 г
Яблоки очищают и натирают на мелкой терке, затем смешивают с растопленным кокосовым маслом и сахаром. В отдельной миске соединяют муку, разрыхлитель и порошок корицы, после чего добавляют эту сухую смесь в яблочную массу, тщательно перемешивая до однородного состояния, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Готовое тесто выкладывают между двумя листами пергаментной бумаги и раскатывают в прямоугольник толщиной примерно 3 мм. Раскатанное тесто отправляют в морозилку на 30-60 минут, предварительно разрезав его пополам, советует "Мастер Шеф" Глинская. После замораживания тесто разрезают на прямоугольники или квадраты, формируя печенье.
"Мастер Шеф" Глинская добавила, печенье выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекают в разогретой до 175 градусов духовке примерно 15-18 минут. По словам Елизаветы Глинской, готовность печенья определяют по его цвету: когда оно приобретает красивый золотисто-коричневый оттенок, его можно доставать из духовки.
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