Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный летний напиток и научил делать сироп к нему.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в социальной сети, как сделать освежающий напиток, сочетающий в себе кислинку лимона и аромат бузины.

Для приготовления лимонада понадобятся:

75 мл бузинового сиропа

50 г льда

200 г газированной воды

несколько долек лимона и немного мяты или тархуна по желанию

Первый шаг - приготовить бузиновый сироп, который можно использовать не только для лимонада, но и в коктейлях и десертах благодаря его великолепному аромату, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Для приготовления бузинового сиропа понадобятся:

1000 г воды

500 г сахара

40 г лимонного сока

300 г цветов бузины

"Мастер Шеф" Ярославский рассказал, сначала смешивают воду, сахар и лимонный сок, доводя смесь до кипения. Затем цветы бузины помещают в банку, заполняя её полностью, и заливают только что снятым с огня сиропом. Банку накрывают крышкой и оставляют до полного остывания.

Чтобы сироп дольше сохранялся, его процеживают и переливают в бутылку, которую затем хранят в холодильнике.

Для приготовления лимонада бузиновый сироп смешивают с газированной водой, добавляют лёд, лимон и мяту или тархун, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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