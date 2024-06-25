Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в социальной сети, как сделать освежающий напиток, сочетающий в себе кислинку лимона и аромат бузины.
Для приготовления лимонада понадобятся:
- 75 мл бузинового сиропа
- 50 г льда
- 200 г газированной воды
- несколько долек лимона и немного мяты или тархуна по желанию
Первый шаг - приготовить бузиновый сироп, который можно использовать не только для лимонада, но и в коктейлях и десертах благодаря его великолепному аромату, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.
Для приготовления бузинового сиропа понадобятся:
- 1000 г воды
- 500 г сахара
- 40 г лимонного сока
- 300 г цветов бузины
"Мастер Шеф" Ярославский рассказал, сначала смешивают воду, сахар и лимонный сок, доводя смесь до кипения. Затем цветы бузины помещают в банку, заполняя её полностью, и заливают только что снятым с огня сиропом. Банку накрывают крышкой и оставляют до полного остывания.
Чтобы сироп дольше сохранялся, его процеживают и переливают в бутылку, которую затем хранят в холодильнике.
Для приготовления лимонада бузиновый сироп смешивают с газированной водой, добавляют лёд, лимон и мяту или тархун, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.