В случае необходимости в получении денежного пособия на погребение необходимо подать важные документы.

Пенсионный фонд Украины предоставляет ряд услуг гражданам Украины. Среди них есть не только выплата и назначение пенсий, но и предоставление пособия на погребение. Процедура получения пособия включает несколько этапов, и она доступна украинцам в 2024 году. Стало известно, как получить от ПФУ и куда обращаться.

Для получения пособия на захоронение украинские граждане должны обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Сумма помощи зачисляется на банковский счет лица, организующего погребение умершего. Если у заявителя нет банковского счета, выплаты могут быть произведены через международную платежную систему "Быстрая копейка". Для получения помощи необходимо иметь паспорт и идентификационный номер (ИНН) и обратиться в любое отделение Сбербанка.

В случае введения военного положения в Украине помощь на погребение могут получить лица, организовывавшие процесс похорон, в зависимости от категории, к которой принадлежал умерший.

Если умершее лицо было застраховано, необходимо обратиться к его работодателю, поскольку материальная помощь на погребение выплачивается на средства социального страхования. Для этого необходимо иметь следующие документы:

Свидетельство о смерти умершего. Заявление о выплате материальной помощи на погребение.

Если умерший был пенсионером, необходимо обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что как ветераны предприятия, так и люди с временно оккупированных территорий могут обращаться в любой пенсионный фонд Украины. Это связано с тем, что во время военного положения отсутствует привязка к месту регистрации умершего, поэтому помощь можно получить в любом удобном для этого пенсионном фонде.

В случае необходимости в получении пособия, необходимо подать следующие документы:

Документ, подтверждающий личность заявителя. Заявление о выплате пособия на погребение. Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или иной документ, подтверждающий факт смерти.

Размер пособия на погребение составляет двухмесячную пенсию, которую получал пенсионер на момент смерти.

Если умерший является пенсионером из числа военнослужащих, размер пособия составляет трехмесячную пенсию, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2024 году эта сумма составляет 15140 гривен.

Согласно статье 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании помощь на погребение в Украине также оказывают в случае смерти членов семьи, находившихся на содержании застрахованного лица. С 1 января 2023 года ПФУ установил размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, находившегося на его содержании на уровне 4100 грн.

Источник: Факты ICTV.

Последние новости Украины:

Напомним, предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.