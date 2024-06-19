Налог на недвижимость уплачивается собственниками жилья, но стоит отметить, что его не все должны платить.

Украинцы должны платить налоги за недвижимость. Стало также известно, что уплатить налог на недвижимость нужно до 1 июля. То есть у украинцев осталось на это всего несколько недель. Размер налога определяется в зависимости от площади недвижимости и минимальной заработной платы.

Налог на недвижимость уплачивается собственниками жилья, площадь которого превышает установленную норму. При квартире эта норма составляет 60 кв. м, а для домов – 120 кв. м. Налог исчисляется только за квадратные метры, превышающие эти нормы.

Максимальный размер налога не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр площади. Поскольку в 2023 году минимальная зарплата составляла 6700 гривен, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн. (6700×1,5%).

Как пояснили в Государственной налоговой службе (ГНС), для декларирования налоговых обязательств в текущем году предоставляется декларация по типу "Отчетная" – напротив этого типа в документах необходимо оставить соответствующую отметку. Также указывается его порядковый номер – 01.

Если до 20 февраля после представления отчетной декларации возникла необходимость уточнить или изменить данные по объектам или базе декларирования на той же территориальной общине, плательщик может подать новую отчетную декларацию. В этом случае необходимо ставить отметку "Отчетная новая", а порядковый номер будет 02.

Источник: OBOZ.UA.

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