Украинцы должны платить налоги за недвижимость. Стало также известно, что уплатить налог на недвижимость нужно до 1 июля. То есть у украинцев осталось на это всего несколько недель. Размер налога определяется в зависимости от площади недвижимости и минимальной заработной платы.
Налог на недвижимость уплачивается собственниками жилья, площадь которого превышает установленную норму. При квартире эта норма составляет 60 кв. м, а для домов – 120 кв. м. Налог исчисляется только за квадратные метры, превышающие эти нормы.
Максимальный размер налога не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр площади. Поскольку в 2023 году минимальная зарплата составляла 6700 гривен, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн. (6700×1,5%).
Как пояснили в Государственной налоговой службе (ГНС), для декларирования налоговых обязательств в текущем году предоставляется декларация по типу "Отчетная" – напротив этого типа в документах необходимо оставить соответствующую отметку. Также указывается его порядковый номер – 01.
Если до 20 февраля после представления отчетной декларации возникла необходимость уточнить или изменить данные по объектам или базе декларирования на той же территориальной общине, плательщик может подать новую отчетную декларацию. В этом случае необходимо ставить отметку "Отчетная новая", а порядковый номер будет 02.
Источник: OBOZ.UA.
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