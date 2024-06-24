Такая вкусная закуска из огурцов готовится быстро и просто, пишет Politeka.net.
А ингредиенты понадобятся очень простые.
«Идеально подходит к шашлыкам, съедается за 5 секунд», - отметила блогер и автор страницы «veseliyseli».
Ингредиенты для закуски из огурцов нужны такие: сами огурцы – 500 г, пучок зелени, горчица в зернах – 1 столовая ложка, уксус – тоже одна столовая ложка, масло – 4 столовые ложки, а также соль и перец по вкусу.
"Это очень быстро, легко и невероятно вкусно", - заверила хозяйка.
Огурцы следует нарезать, добавить измельченную зелень, горчицу, уксус, растительное масло, а также соль и перец. Вот и все, закуска из огурцов готова.
«Такие огурчики можно есть сразу, или поставить в холодильник – пусть настоятся», – говорит Елена.
Рецепт быстрой закуски из огурцов.
Комментируя такой рецепт быстрой закуски из огурцов, подписчицы на страницу блогера решили поделиться и своими секретами по приготовлению соленых огурцов и выразить впечатление именно от такого способа приготовления.
«Уже сделала! Очень вкусно!»,
«Какая вкуснятина!»,
«5 минутка, тоже такие делаю только без горчицы и делала еще с лимонным соком вместо уксуса. Надо будет попробовать еще с горчичкой».
Кстати, по словам диетологов, для того чтобы полезные свойства огурца проявились в полной мере, необходимо в день съедать хотя бы один огурец в день.
В таком случае со временем можно рассчитывать на похудение, улучшение состояния кожи, уменьшение отеков.
А огуречная кожура снижает уровень сахара в крови, улучшает метаболизм и очищает сосуды от холестериновых бляшек.
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