Сочную и вкусную летнюю закуску из огурцов можно приготовить буквально за 5 минут, и для этого может пригодиться именно этот рецепт.

Такая вкусная закуска из огурцов готовится быстро и просто, пишет Politeka.net.

А ингредиенты понадобятся очень простые.

«Идеально подходит к шашлыкам, съедается за 5 секунд», - отметила блогер и автор страницы «veseliyseli».

Ингредиенты для закуски из огурцов нужны такие: сами огурцы – 500 г, пучок зелени, горчица в зернах – 1 столовая ложка, уксус – тоже одна столовая ложка, масло – 4 столовые ложки, а также соль и перец по вкусу.

"Это очень быстро, легко и невероятно вкусно", - заверила хозяйка.

Огурцы следует нарезать, добавить измельченную зелень, горчицу, уксус, растительное масло, а также соль и перец. Вот и все, закуска из огурцов готова.

«Такие огурчики можно есть сразу, или поставить в холодильник – пусть настоятся», – говорит Елена.

Рецепт быстрой закуски из огурцов.

Комментируя такой рецепт быстрой закуски из огурцов, подписчицы на страницу блогера решили поделиться и своими секретами по приготовлению соленых огурцов и выразить впечатление именно от такого способа приготовления.

«Уже сделала! Очень вкусно!»,

«Какая вкуснятина!»,

«5 минутка, тоже такие делаю только без горчицы и делала еще с лимонным соком вместо уксуса. Надо будет попробовать еще с горчичкой».

Кстати, по словам диетологов, для того чтобы полезные свойства огурца проявились в полной мере, необходимо в день съедать хотя бы один огурец в день.

В таком случае со временем можно рассчитывать на похудение, улучшение состояния кожи, уменьшение отеков.

А огуречная кожура снижает уровень сахара в крови, улучшает метаболизм и очищает сосуды от холестериновых бляшек.

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