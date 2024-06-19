Вывести пятна от жира может быть гораздо проще, чем устранение других типов пятен, поскольку жирные вещества могут эффективно расщепляться большинством продуктов на основе мыла.

Брызги жира из сковороды или жирное пятно на вашей рабочей одежде не должны быть кошмаром для стирки, ведь вывести пятна от жира на одежде достаточно легко. А легок этот процесс может быть, если вы знаете правильные методы.

Как вывести жирные пятна с помощью средства для мытья посуды

Хотя обычно лучше использовать средство, предназначенное для чистки одежды, жидкое средство для мытья посуды также может быть отличным способом удаления жирных пятен из одежды. Опять же, все, что вам понадобится, это салфетка или сухое бумажное полотенце, жидкость для мытья посуды и кусок картона.

Разложите одежду и поместите картон или полотенце внутрь под пятно. Осторожно удалите излишки жира салфеткой или бумажным полотенцем. Разведите небольшое количество жидкого средства для мытья посуды водой. С помощью пальцев осторожно вотрите моющее средство в ткань. Вы должны увидеть, как пятно начинает растворяться почти сразу, поскольку большинство средств для мытья посуды непосредственно впитывают жир. Смойте моющее средство. Стирать обычным стиральным порошком.

Как вывести жирные пятна на одежде с помощью шампуня

Шампунь – это еще один продукт на основе мыла, как стиральный порошок, также прекрасно справляющийся с жиром.

Налейте небольшое количество шампуня на пятно (но не забудьте покрыть его). Оставьте на 10 минут. Стирать в машине на обычном цикле.

Как вывести жирные пятна с помощью алоэ вера

Аминокислоты в алоэ вера отлично расщепляют жир. Попытайтесь использовать 100-процентное алоэ вера, поскольку оно действует лучше всего.

Разложите одежду так, чтобы пятно было ровным и легким для доступа. Смочите участок пятна холодной водой. Втирайте гель алоэ вера на пару минут. Выстирайте вещь (рекомендуется холодная вода).

Как вывести жирные пятна лаком для волос

Это может показаться немного смешным, но лак для волос отлично справляется с засохшими жирными пятнами (он также хорошо удаляет следы от ручек на тканях). Возьмите кусок картона и баллончик с лаком для волос и выполните следующие действия:

Разложите одежду ровно. Поместите картон или полотенце под пятно и между тканью (вы не хотите, чтобы лак для волос попал на другую сторону одежды). Нанесите лак для волос, чтобы пятно было влажным. Дайте лаку для волос поработать на жире (на это нужно 20-30 минут). Стирайте в машине в соответствии с инструкциями на этикетке по уходу.

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