С небольшим беспокойством и вниманием самый работоспособный прибор на вашей кухне может снова выглядеть как новый, поэтому подумайте о том, как очистить ваш холодильник.

Небольшая и частая уборка – лучший выбор для предотвращения неприятных запахов и размножения бактерий, но все равно важно время от времени выделять время, чтобы глубоко очистить холодильник. Вот как это сделать:

Как очистить холодильник

Следуйте этой простой пошаговой инструкции, чтобы очистить холодильник внутри.

1. Очистите его

Опустите холодильник от еды. Воспользуйтесь возможностью проверить все, что у вас есть. Просроченные продукты и пачка мясных нарезок с сомнительным запахом? Поместите его в пищевые отходы.

Сложите скоропортящиеся продукты в холодные пакеты. Процесс очищения не должен длиться много лет, но бактерии могут быстро размножаться при комнатной температуре, поэтому не рискуйте оставлять их на кухонном столе во время работы.

2. Снимите полки и ящики

Снимите внутренние полки, ящики и дверные полки как можно больше, прежде чем начать их чистить. Не стойте у открытой двери, стараясь очистить ее на месте.

Вымойте съемные части.Полки, ящики и дверные полки можно мыть в раковине с моющим средством и горячей водой, но дайте стеклянным полкам нагреться до комнатной температуры, прежде чем мыть их, иначе вы рискуете, что они треснут от высокой температуры.

Не кладите ящики или дверные полки в посудомоечную машину, если вы точно не знаете, что их можно мыть в посудомоечной машине. Во время горячей стирки некоторые пластиковые предметы могут деформироваться, и, если это произойдет, у вас, скорее всего, возникнут проблемы с возвращением их в холодильник.

Смойте все и оставьте все высохнуть на сушильной доске, если можете. Кроме того, используйте свежую ткань, чтобы высушить детали и убрать их подальше, пока не будете готовы снова положить их в холодильник. Это поможет снизить вероятность немедленного повторного занесения бактерий обратно в холодильник.



3. Выберите свое моющее средство

Чтобы очистить холодильник внутри, используйте теплую воду с мылом. Если вы предпочитаете более натуральный чистящий раствор, рассмотрите спрей с уксусом (вода с белым уксусом) или пасту, состоящую из соды бикарбоната и воды.

Избегайте использования агрессивных моющих средств в холодильнике, поскольку сильный запах может остаться и перенестись в пищу.

На рынке есть специальные моющие средства для холодильников.

4. Протрите внутреннюю часть сверху вниз

Начните уборку сверху. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что капли попадут на участки, которые вы уже очистили.

Очистите выступы полок, стенки и желоба для конденсата – это узкий желобок на задней стенке, который спускается к капельной трубе.

Наконец-то очистите дно холодильника, где накапливаются все капли и крошки.

Хорошо высушите все бумажными полотенцами или чистой тряпкой для посуды. Сделайте это, ведь когда вам удастся очистить холодильник, вам не нужен излишний избыток влаги в нем.

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