Украинские СМИ и чиновники сообщили о возможности отключения электроснабжения зимой на продолжительность до 20 часов ежедневно. Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в свою очередь заявил, что сейчас эти прогнозы являются лишь предположением, поскольку неизвестно, какие вызовы ждут энергосистемы. Он подчеркнул, что ситуация зависит от российских обстрелов и способности Украины восстановить разрушенные энергетические мощности.

Владимир Кудрицкий отметил, что основные сценарии отопительного сезона разрабатываются в «Укрэнерго» и известны только ограниченному кругу лиц по соображениям безопасности. Он выразил сомнение в достоверности прогнозов, которые могут иметь журналисты или представители других энергетических компаний по поводу предстоящего зимнего периода.

Это зависит от очень большого количества факторов. В первую очередь, от российских обстрелов. Никто не знает, какие повреждения ждут в ближайшие месяцы и то, с каким парком энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях мы подойдем к осенне-зимнему периоду», — заявил он.

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий добавил, что существуют сценарии, при которых восстановление энергетических систем может быть значительно усложнено из-за интенсивных обстрелов. Это может привести к более продолжительным отключениям, которые «могут длиться не 4 часа через 4, а 6-7 часов без света и 2-3 часа со светом».

«Есть оптимистичные сценарии, когда все получится восстановить, несмотря на обстрелы, или атаки не будут такими успешными, как раньше. И удастся, например, построить часть генерирующих мощностей, чтобы немного смягчить дефицит. Есть сценарии с холодной и теплой зимой. Пока это гадание на кофейной гуще. Как оператор мы просчитываем самые плохие и самые лучшие случаи того, что нас может ожидать, и действия во время каждого из них. Но ориентировать людей, что электричества не будет 12-15-20 часов, 15 часов, мы просто не можем, потому что никто не знает, что нас ждет», — подытожил Кудрицкий.

Источник: УП.

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