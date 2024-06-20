Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины (ДМС) о подозрении в махинациях, приведших к завладению свыше 88 миллионов гривен. Подробности сообщили в НАБУ.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), это расследование раскрыло "последнее звено" вертикали бывших чиновников Государственной миграционной службы Украины (ДМС), которые были привлечены к реализации схемы.

Основная идея заключалась в том, что в 2015 году ДМС получила от государства здание в центре Киева с целью создания центрального офиса. Предприниматель, "долгое время поддерживавший "дружеские" отношения с представителями ДМС и другими должностными лицами", организовал схему вывода бюджетных средств с помощью своих подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), установлено, что подозреваемый привлек бывшего председателя Государственной миграционной службы Украины (ДМС), его заместителя и начальника хозяйственной части ГТС к содействию в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями на исполнение проектных и строительных работ. Это стало возможным из-за искажения результатов торгов и необоснованной оплаты за "работы и услуги".

Согласно словам следователей, преступная группа в течение нескольких лет завладела бюджетными средствами посредством завышения стоимости выполненных работ, оформления "пустых актов" и дублирования работ.

Реконструкция здания центрального офиса ГТС так и не была завершена, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на бумаге, а ответственные за реконструкцию компании прекратили свою деятельность.

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