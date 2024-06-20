Запах свежесваренного кофе поможет избавиться от запаха пищи, но на самом деле мы ищем отработанную гущу. Кофе содержит азот, нейтрализующий запахи. Разложите влажную кофейную гущу на противень, чтобы высохла, и просто оставьте ее на ночь. (Вы также можете положить эту использованную и высушенную гущу в миску в холодильнике, чтобы бороться с запахами!)

2. Откройте окна и используйте вытяжку.

Лучший способ избавиться от запаха пищи – выдувать его на улицу. Если у вас есть вытяжка или вентиляционное отверстие над плитой, используйте это! В противном случае устранить вонь поможет кондиционер или воздушный фильтр.

Открывание окна перед началом приготовления способствует циркуляции воздуха, особенно если вы поместите вентилятор в окно. Если вы забыли открыть окно раньше времени, откройте его сейчас – любой пустяк поможет!

3. Убирайте сразу.