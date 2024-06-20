Чтобы избавиться от запаха пищи дома, вы можете воспользоваться несколькими интересными и простыми способами, которые совсем не усложнят вам жизнь.
Как избавиться от запаха пищи
1. Сварите чашку кофе.
Запах свежесваренного кофе поможет избавиться от запаха пищи, но на самом деле мы ищем отработанную гущу. Кофе содержит азот, нейтрализующий запахи. Разложите влажную кофейную гущу на противень, чтобы высохла, и просто оставьте ее на ночь. (Вы также можете положить эту использованную и высушенную гущу в миску в холодильнике, чтобы бороться с запахами!)
2. Откройте окна и используйте вытяжку.
Лучший способ избавиться от запаха пищи – выдувать его на улицу. Если у вас есть вытяжка или вентиляционное отверстие над плитой, используйте это! В противном случае устранить вонь поможет кондиционер или воздушный фильтр.
Открывание окна перед началом приготовления способствует циркуляции воздуха, особенно если вы поместите вентилятор в окно. Если вы забыли открыть окно раньше времени, откройте его сейчас – любой пустяк поможет!
3. Убирайте сразу.
Вытрите брызги из плиты и столешницы, а также стирайте все жирные сковородки сразу после приготовления. Лучше позаботиться о сковороде, наполненной зловонным маслом, в этот вечер, а не оставлять запах выходить в течение ночи. Не забудьте очистить канализацию от остатков пищи, запустить свалку и вынести мусор!
4. Варите собственное натуральное попурри.
Сохраните свои лимонные корки! Приятно благоухающие специи, как гвоздика, палочки корицы или цитрусовые цедры лимона, можно кипятить в воде на плите, чтобы получить полностью натуральный освежитель воздуха, который замаскирует любые запахи от приготовления пищи. Пара попурри особенно приятна в прохладные/сухие месяцы.
5. Оставьте миску с уксусом или содой на столе на ночь.
Чтобы избавиться от действительно устойчивого запаха пищи, попробуйте оставить миску, наполненную белым уксусом или пищевой содой, на столе перед сном. Оба удалят оставшиеся от еды запахи до утра.
6. Начните проект выпечки.
Вот хороший повод приготовить десерт: вскоре после приготовления блюда с сильными запахами планируйте испечь брауни, печенье или, если вы очень любите, пирог! Приложив немного усилий, изысканный аромат свежей выпечки будет пронизывать кухню. Особенно хорошо работает вкусное лакомство с мускатным орехом, имбирем или корицей.
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