На своей странице в Instagram одесский ресторатор Савва Либкин показал, как приготовить ленивые вареники, чтобы они были вкусными и нежными, как в ресторане.
В расчете на четыре порции ленивых вареника нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог (лучше брать жирный) – 350 г
- мука пшеничная – 100 г
- желтки яичные – 2 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- сливочное масло – 40 г
- сметана - 100 г
- соль – по вкусу
Для идеальной консистенции ленивых вареников творог сначала нужно перетереть через сито.
В миске смешиваем творог, соль, сахар, яичные желтки и перетираем эту смесь с помощью вилки до однородности. После этого добавляем муку и замешиваем тесто.
Готовое тесто делим на четыре части и из каждой формируем колбаску.
"Должны получиться валики толщиной 2,5 сантиметра и длиной 30 сантиметров. Нарезаем каждый кусочками по 1,5 сантиметра", – объясняет ресторатор.
Тем временем разогреваем на сковороде кусочек сливочного масла.
Ленивые вареники варим в кипящей подсоленной воде. Сразу, когда всплывут на поверхность, достаем их шумовкой и выкладываем на сковороду с растопленным сливочным маслом.
Подавать ленивые вареники ресторатор советует в соленом варианте – со сметаной и тертым пармезаном. Не жалейте сметаны и сыра, тогда ленивые вареники будут максимально вкусными.
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