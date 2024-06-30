Известный ресторатор Савелий Либкин предложил украинцам простой и быстрый рецепт ленивых вареников, которые станут одним из ваших любимых завтраков.

На своей странице в Instagram одесский ресторатор Савва Либкин показал, как приготовить ленивые вареники, чтобы они были вкусными и нежными, как в ресторане.

В расчете на четыре порции ленивых вареника нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (лучше брать жирный) – 350 г

мука пшеничная – 100 г

желтки яичные – 2 шт.

сахар – 1 ст.л.

сливочное масло – 40 г

сметана - 100 г

соль – по вкусу

Для идеальной консистенции ленивых вареников творог сначала нужно перетереть через сито.

В миске смешиваем творог, соль, сахар, яичные желтки и перетираем эту смесь с помощью вилки до однородности. После этого добавляем муку и замешиваем тесто.

Готовое тесто делим на четыре части и из каждой формируем колбаску.

"Должны получиться валики толщиной 2,5 сантиметра и длиной 30 сантиметров. Нарезаем каждый кусочками по 1,5 сантиметра", – объясняет ресторатор.

Тем временем разогреваем на сковороде кусочек сливочного масла.

Ленивые вареники варим в кипящей подсоленной воде. Сразу, когда всплывут на поверхность, достаем их шумовкой и выкладываем на сковороду с растопленным сливочным маслом.

Подавать ленивые вареники ресторатор советует в соленом варианте – со сметаной и тертым пармезаном. Не жалейте сметаны и сыра, тогда ленивые вареники будут максимально вкусными.

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