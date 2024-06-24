Участница двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала надежный рецепт, как сделать обычные ватрушки с творогом еще вкуснее.

На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусных ватрушек с творогом.

Для теста на ватрушки "Мастре Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

дрожжи – 30 г прессованных или 10 г сухих

молоко - 300 г

сахар – 2 ст.л.

мука – 570-600 г

сливочное масло (ротопленное) – 2 ст.л.

яйца – 2 шт.

соль - щепотка

Для творожной начинки просто смешиваем 500 г творога, 2 яичных желтка, 2 ст.л. сахар и пакетик ванильного сахара.

Чтобы ватрушки были еще вкуснее, звезда "Мастер Шеф" дополнила их конфитюром из черешни, для приготовления которого нам понадобится:

черешня - 800 г

сахар – 2 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

Сначала "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк делает опару: в глубокой миске смешивает теплое молоко, дрожжи и сахар, накрывает пищевой пленкой и оставляет в тепле на 20 минут.

После этого к опаре добавляем соль, размешанные яйца, муку, растопленное сливочное масло и начинаем замешивать тесто. Перекладываем тесто на стол, припыленный мукой, и вымешиваем в течение 3-5 минут, чтобы оно перестало липнуть к рукам.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк снова кладет в миску, накрывает пленкой или полотенцем и оставляет в тепле на 1,5 часа, чтобы оно подошло в 2-3 раза.

Далее из теста формируем длинную колбаску, делим ее на 10-14 шариков и оставляем в тепле еще на 15 минут. Затем выкладываем шарики на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 4-5 см.

Посредине каждого шарика теста с помощью стакана выжимаем место для начинки и выкладываем туда творожную массу. Сверху смазываем ватрушки желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-22 минуты.

Для приготовления конфитюра звезда "Мастер Шеф" разрезает черешни пополам и удаляет косточки. В кастрюле смешиваем черешни с сахаром и провариваем в течение 5 минут, затем добавляем крахмал, перемешиваем, чтобы он растворился, провариваем еще 5 минут – и готово.

Сверху на готовые ватрушки выкладываем конфитюр и наслаждаемся.

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