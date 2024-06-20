Мобильный оператор «Киевстар» сообщил абонентам об изменениях, которые начнут действовать уже в скором времени – с 4 июля.

Для некоторых абонентов Киевстар июль начнется с очередных изменений.

Так, Киевстар предупреждает об изменениях для некоторых тарифов, которые касаются роуминга. Произойдут они в связи с присоединением Украины к роуминговому пространству ЕС и, как следствие, внесение изменений в украинское законодательство.

Как объясняют в «Киевстар», процесс присоединения к единой роуминговой зоне предполагает ряд изменений и для тарифов.

«В частности условия в Украине и роуминге должны быть максимально схожими, согласно регулированию ЕС», - объясняют в «Киевстар», добавляя, что на стоимость услуг за рубежом влияют взаиморасчеты с зарубежными партнерами.

Именно из-за экономических факторов услуга роуминга будет включена не во все тарифы оператора «Киевстар».

Так, с 4 июля услуга роуминга не будет доступна в тарифе LOVE UA Свобода. Однако абоненты, находясь за пределами Украины, смогут регистрироваться в сети, изменить тариф, получать входящие SMS, пользоваться USSD, Мой Киевстар и веб-чатом для связи с оператором.

«Киевстар» советует своим абонентам, собирающимся за границу, подобрать альтернативный тариф, в котором есть услуга роуминга.

Аналогичные изменения произойдут и для других тарифов, но постепенно. Абоненты «Киевстар», которых это коснется, получат от компании SMS.

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