В условиях сложной экономической ситуации, вызванной войной, нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до уровня рыночных.

Тарифы на свет подняли в июне, как для населения, так и для промышленности. Многих беспокоит чего ждать от тарифа на электроэнергию в следующем месяце. Так, стало известно, сколько обойдется украинцам в кВт*ч с 1 июля.

Да, в Украине тариф на электроэнергию в июле останется неизменным. За каждый кВтч придется платить 4,32 грн. Для тех, кто использует электрическое отопление, тариф сохранен на уровне 2,64 грн. за кВтч.

В неотапливаемый сезон украинцы, как и раньше, будут платить 4,32 грн за кВтч электроэнергии. Согласно решению правительства, семьям, использующим электрическое отопление и потребляющим до 2000 кВтч в зимний месяц, разрешено платить за ток по старому тарифу. Однако если потребление превысит этот лимит, они будут оплачивать новый тариф – 4,32 грн за кВт*ч за весь потребленный объем.

Министр энергетики Герман Глущенко заявил, что в условиях сложной экономической ситуации, вызванной войной, нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до уровня рыночных показателей, что составляет почти 7,5 грн за кВт*ч. Однако в то же время государство не может удерживать низкую льготную цену для всех потребителей, поскольку тариф в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

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