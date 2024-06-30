Этот рецепт идеально подойдет для создания по-настоящему летнего пирога с творогом и абрикосами, который прекрасно дополнит ваш июньский стол. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 250 г муки
- 150 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 40 г сахара
- 25 мл ледяной воды
Ингредиенты для начинки:
- 180 г сливочного сыра
- 140 г сгущенки
- 60 г жирных сливок
- 1 пакетик ванильного сахара
- 7 г кукурузного крахмала
- 1 яйцо и 1 желток
Сначала нужно подготовить тесто. Возьмите 250 граммов муки и 150 граммов холодного сливочного масла, натертого на терке, и перемешайте с мукой. Добавьте 40 граммов сахара и растирайте смесь до состояния крошки. Затем введите одно яйцо и 25 миллилитров ледяной воды, быстро замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на час.
Когда тесто охладится, раскатайте его в тонкий пласт, присыпав пергамент мукой. Выложите тесто в форму и сформируйте основание пирога пальцами. Сверху положите лист пергамента и насыпьте рис, гречку или горох, чтобы тесто не поднялось. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 10 минут, затем удалите крупу и пергамент и выпекайте еще 10 минут.
Для начинки взбейте венчиком до однородности 180 граммов сливочного сыра, 140 граммов сгущенки, 60 граммов жирных сливок, один пакетик ванильного сахара, 7 граммов кукурузного крахмала, одно яйцо и один желток. Вылейте творожную массу на основу из теста и выпекайте при температуре 165 градусов 25-30 минут. Дайте пирогу остыть 10 минут.
Для карамелизованных абрикос растопите 100 граммов сахара на сковороде до полного растворения, затем добавьте 50 граммов сливочного масла и перемешайте до однородности. Положите 300 граммов абрикосов без косточек на сковороду и держите их 2-3 минуты, пока они не смягчатся. Выложите карамелизованные абрикосы на пирог и поставьте его в холодильник на 4-5 часов.
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