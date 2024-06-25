Приготовить этот бисквит можно перед праздником, разбавив домашним кремом, такой десерт будет очень мягким и сладким.

Для приготовления бисквита на желтках, который станет отличным решением для использования оставшихся после приготовления других десертов желтков, вам потребуется форма диаметром 18 см. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

🔸180г желтков (ориентировочно 8 яиц);

🔸70г сахара;

🔸80г муки;

🔸5г разрыхлителя;

🔸1 пакетик ванильного сахара;

🔸1ст.л растительного масла;

🔸2ст.л горячего молока.

Для приготовления бисквита на желтках, который станет отличным решением для использования оставшихся после приготовления других десертов желтков, вам потребуется форма диаметром 18 см и следующие ингредиенты: 180 граммов желтков (примерно 8 яиц), 70 граммов сахара, 80 граммов муки, 5 граммов разрыхлителя, один пакетик ванильного сахара, одна столовая ложка растительного масла и две столовые ложки горячего молока.

Начните с подготовки формы для выпечки. Взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы в течение 7 минут. Затем добавьте растительное масло и горячее молоко, аккуратно перемешивая массу лопаткой до однородности. Просейте муку и разрыхлитель и добавьте их в два приема к желтковой массе, аккуратно и быстро вымешивая. Следите за тем, чтобы тесто не стало слишком рыхлым со временем.

Перелейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в предварительно разогретой до 175 градусов духовке в течение 30 минут. Не переживайте, если поверхность бисквита сначала кажется неровной — она выровняется в процессе выпекания. Дайте бисквиту слегка остыть в форме, затем снимите форму и оставьте его остывать на решетке. Заверните бисквит в пищевую пленку и положите в холодильник на 5-7 часов.

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